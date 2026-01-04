Le difficoltà sotto porta iniziano a pesare e in casa Juventus il tema del gol è tornato centrale. Le recenti prestazioni di Lois Openda e Jonathan David, entrambi alle prese con una fase realizzativa ben lontana dagli standard abituali, stanno spingendo il club bianconero a riflettere seriamente sulla possibilità di intervenire nuovamente sul mercato già nella finestra di gennaio. In questo contesto si inserisce l’indiscrezione lanciata dal giornalista Ekrem Konur, che sul proprio account X ha rivelato come la Juventus stia valutando il profilo di Artem Dovbyk, attaccante ucraino attualmente in forza alla Roma.

Una suggestione che, analizzando la situazione nella Capitale, appare tutt’altro che campata in aria.

Roma, un rapporto tutt'altro che idilliaco con Dovbyk

Arrivato a Trigoria con aspettative elevate dopo l’exploit al Girona, il bomber classe ’97 non è mai riuscito a entrare realmente nelle grazie del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Fin dall’inizio della stagione, Dovbyk non sarebbe stato considerato un centravanti pienamente funzionale ai principi di gioco dell’allenatore, basati su intensità, mobilità e partecipazione costante alla manovra offensiva. Una distanza tecnica e tattica che ha inevitabilmente alimentato dubbi e riflessioni all’interno del club.

Non a caso, già nella scorsa estate, il nome dell’attaccante ucraino è stato spesso accostato a una possibile cessione.

Voci insistenti, mai però trasformatesi in una trattativa concreta, soprattutto per l’assenza di società realmente disposte ad affondare il colpo alle condizioni richieste dalla Roma. Uno scenario che oggi potrebbe cambiare radicalmente.

La Juventus, infatti, potrebbe presentarsi con una proposta capace di soddisfare le esigenze economiche dei giallorossi. Un’operazione intorno ai 20 milioni di euro, magari strutturata attraverso un prestito con diritto o obbligo di riscatto nella prossima estate, rappresenterebbe una soluzione gradita anche al direttore sportivo della Roma, Frederic Massara. Formula che consentirebbe al club capitolino di liberare risorse senza rinunciare subito a un’entrata importante.

Roma, con l'eventuale cessione di Dovbyk si libererebbe un posto per Zirkzee o Raspadori

Con questa liquidità, la Roma avrebbe maggiore forza per sbloccare il mercato in entrata. In particolare, potrebbe tornare d’attualità la pista che porta a Giacomo Raspadori, considerata dalla Spagna sostanzialmente arenata, oppure quella che conduce a Joshua Zirkzee. Il centravanti del Manchester United, infatti, continua a trovare poco spazio: anche nell’ultima gara contro il Leeds, Amorim lo ha lasciato inizialmente in panchina, segnale di una situazione ancora tutta da definire.