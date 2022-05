Programma la stagione 2022-2023 il Crotone, dopo la sopraggiunta retrocessione in Serie C. La società del presidente Gianni Vrenna sarà chiamata a cambiare pelle dopo l'addio dello storico Direttore Sportivo, Beppe Ursino. In entrata si potrebbe registrare il ritorno come Amministratore Delegato del figlio del presidente, Raffaele Vrenna, dopo una parentesi alla Pro Vercelli. In squadra, invece, dovrebbe ritornare il trequartista Zak Ruggiero reduce da una positiva annata alla Lucchese. L'ultimo nome per la panchina sarebbe invece quello di Cristiano Scazzola, attualmente al Piacenza.

Crotone, Ruggiero in rossoblù

Uno dei migliori prodotti del settore giovanile del Crotone, il trequartista Zak Ruggiero dovrebbe fare rientro a Crotone per rimanere nella rosa rossoblù. Il calciatore, che aveva esordito tra i professionisti proprio con la maglia calabrese, ha vissuto in questa stagione una felice esperienza in Serie C con la maglia della Lucchese, squadra con la quale ha collezionato 10 presenze e 1 rete. Dopo alcuni prestiti e poco spazio con i calabresi tra Serie A e Serie B, il ritorno dopo 13 anni in Serie C del club potrebbe regalargli la gioia di una stagione da protagonista con la maglia della squadra della sua città.

Parola a Ruggiero

Ad annunciare il possibile ritorno a Crotone è stato in un'intervista alla Gazzettalucchese lo stesso calciatore.

"Sono cresciuto molto come calciatore, come persona e devo dire che quella di Lucca è stata un’esperienza positiva". Il trequartista si è soffermato anche sugli spareggi svolti dalla Lucchese nei giorni scorsi. "Playoff? Non rappresentavano il nostro obiettivo di inizio stagione ma poi ce lo siamo presi con le nostre mani. Disputarli è stata una grande e bella emozione, anche se meritavamo qualcosa di più.

Futuro? Non lo so ancora. È incerto. Devo scegliere bene. Ho altri due anni a Crotone, adesso vedremo cosa fare insieme ai proprietari del mio cartellino”.

Crotone, casting per la panchina

Sarebbero attualmente quattro i nomi emersi per la successione in panchina di Francesco Modesto. Al Crotone sarebbero stati accostati i nomi di Roberto Boscaglia reduce dalla sfortunata esperienza al Palermo e Bruno Caneo tecnico della Turris.

Nelle ultime ore ad aggiungersi sono stati i nomi di Luciano De Paola, nativo proprio di Crotone e svincolato dopo l'ultima stagione al Lecco oltre Cristiano Scazzola, attuale tecnico del Piacenza. Non è neppure da escludere, con il ritorno in società di Raffaele Vrenna, un ritorno a Crotone del tecnico Franco Lerda, che bene si è comportato con la Pro Vercelli, squadra arrivata ai Play-Off.