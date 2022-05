La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui dovrà rinforzare una rosa con problematiche a centrocampo, ma anche sostituire dei giocatori di qualità che lasceranno Torino. A tal riguardo, Giorgio Chiellini potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano e ritornare alla Juventus da dirigente nel 2023. Potrebbe partire anche Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno 2023. La certezza, in questo momento, è il contratto in scadenza di Dybala a giugno, questo significa che il giocatore lascerà Torino, a meno di novità clamorose a fine stagione.

Difficile che la società bianconera decida di offrigli un prolungamento di contratto dopo le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene e quelle di Andrea Agnelli, che hanno confermato che l'argentino non è più parte integrante del progetto sportivo bianconero dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Per Dybala si parla di un trasferimento all'Inter, con Marotta che è un grande estimatore del giocatore, avendolo acquistato dal Palermo nel 2015 quando era un dirigente della società bianconera.

Se così sarà, la Juventus potrebbe decidere di acquistare dall'Inter Milan Skriniar. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2023, la società bianconera potrebbe valutare il suo acquisto nel calciomercato estivo o aspettare vada in scadenza di contratto con l'Inter.

Il difensore Skriniar potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno o nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando Milan Skriniar come rinforzo per la difesa. Non sarà facile acquistarlo dall'Inter, ma se la società bianconera non dovesse riuscirci nel calciomercato estivo, potrebbe ingaggiarlo alla scadenza del suo contratto, ovvero a giugno 2023.

Sarebbe anche una risposta all'eventuale trasferimento di Paulo Dybala all'Inter. Come è noto, l'argentino piace alla società nerazzurra che starebbe valutando il suo ingaggio. Skriniar piace molto ad Allegri e sarebbe considerato il sostituto ideale di Giorgio Chiellini. Con de Ligt formerebbe una coppia di difensori affidabili e di qualità per il presente e per il futuro.

Il giocatore Skriniar uno dei migliori in campo nella finale di Coppa Italia

L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un successo che dà seguito a quello in campionato ma anche alla Supercoppa Italiana. Fra i migliori in campo, Milan Skriniar, che ha saputo contenere il settore avanzato bianconero. Il difensore si è dimostrato ancora affidabile insieme a de Vrij e a D'Ambrosio. Di certo, con l'addio di Chiellini, che ha ufficializzato che lascerà la società bianconera a fine stagione, Milan Skriniar rappresenterebbe il rinforzo ideale per la difesa.