Dopo la vittoria dello Scudetto ora il Milan pensa al futuro. La possibile cessione della società catalizza le attenzione di tutti, ma non quelle dei dirigenti che stanno già lavorando per la squadra del prossimo anno. Il passaggio di mano ai vertici non cambierà l'organigramma di chi farà il mercato, dopo l'ottimo lavoro della ultime stagioni Maldini e Massara resteranno al proprio posto e così le strategie già impostate verranno seguite anche durante l'estate. Con il colpo Origi quasi definito, dopo la finale di Champions League il giocatore dovrebbe effettuare le visite mediche, dovrebbero arrivare le accelerate per Renato Sanches e Botman, due giocatori nel mirino da tempo e che sarebbe vicini a vestirsi di rossonero per la prossima stagione.

Milan, Maldini pronto a blindare Tomori

Non c'è però solo il mercato in entrata da valutare. L'ottimo campionato milanista ha messo sul piedistallo alcuni giocatori che rischiano di finire nel mirino delle big. C'è la strabiliante ala portoghese Leao ovviamente, premiato anche come miglior giocatore della Serie A, e poi c'è Fikayo Tomori, difensore centrale che da quando è arrivato ha blindato la retroguardia rossonera. A soli 24 anni ha una maturità rara in un ruolo così delicato e non ci ha messo molto ad ambientarsi. Arrivato due stagioni fa, il primo anno lo ha passato in prestito, poi è arrivato il riscatto a 28 milioni la scorsa estate.

Ora vale quasi il doppio, ma per il Milan non ci sono dubbi: Tomori è il futuro della squadra.

Così, secondo gli ultimi rumors, Maldini sarebbe pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 2027. L'attuale intesa scade nel 2025, ma in certi casi meglio muoversi con anticipo, il rischio è quello di finire in situazioni delicate come quelle che hanno portato agli addii di Donnarumma e Calhanoglu, oltre a quello prossimo di Kessiè.

Uno stipendio più alto per Tomori

Con Tomori questo rischio non andrà corso perché trovare un sostituto al'altezza è difficile, senza contare che se dovesse arrivare anche Botman la coppia centrale sarebbe pronta a diventare un muro sia per il presente che per il futuro, essendo entrambi molto giovani. L'allungamento del contratto sarà accompagnato anche da uno stipendio più alto rispetto agli attuali due milioni di euro.

Non sarà questa l'unica mossa per blindare la difesa del Milan, la grande sorpresa di questa stagione è stato Kalulu chiamato più volte a sostituire Romagnoli e che ha concluso la stagione da titolare inamovibile. Anche per il giovane francese sarebbe in arrivo il rinnovo di contratto, più che meritato per quello che si è visto in campo soprattutto nel 2022.