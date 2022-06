Non solo Bellanova, l'Inter sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare le corsie esterne a disposizione di Simone Inzaghi. Infatti, con una possibile cessione di Denzel Dumfries, che resta nel mirino di top club europei come Chelsea e Barcellona, la dirigenza nerazzurra potrebbe esser costretta a ritornare sul mercato.

Uno che da tempo è nel mirino dell'Inter è Andrea Cambiaso, talentuoso esterno del Genoa che nonostante la retrocessione in Serie B da parte del Grifone, è molto apprezzato dai top club italiani. L'Inter potrebbe giocare un ruolo importante nella corsa al terzino italiano, nel mirino anche di Juventus e soprattutto Atalanta.

La Dea con le possibili cessioni di Hateboer e Maelhe potrebbe virare fortemente su Cambiaso, ed offrire quei 10 milioni di euro che il Genoa chiede per la cessione del suo gioiello. Discorso simile anche per Juventus, che in attesa di comprendere il futuro di Cuadrado, ha intenzione di rinforzarsi sulle corsie esterne. Oltre Molina dell'Udinese, i bianconeri starebbero sondando proprio il terzino del club genoano che avrebbe rifiutato una prima offerta da 2 milioni di euro più contropartite da parte proprio della formazione di Max Allegri.

Inter, possibile interesse del Real per Dybala, Monza su Pinamonti

Oltre alle corsie esterne, l'Inter sta lavorando anche per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Se per Lukaku il ritorno a Milano sembrerebbe ormai vicinissimo, la trattativa per l'acquisto di Paulo Dybala si sarebbe raffreddata. Infatti, la dirigenza nerazzurra starebbe mettendo tutte le sue forze per concludere la trattativa con il Chelsea per il belga, mentre per la Joya la situazione resta in divenire.

Sono tanti i club interessati al numero dieci argentino: oltre al Milan che avrebbe sondato il terreno, ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sfumato Mbappè potrebbe decidere di virare sull'ex Juventus.

I Blancos potrebbero così giocare un ruolo fondamentale nella corsa per accaparrarsi le prestazioni di Dybala.

Oltre ad un possibile colpo di mercato dei nerazzurri, il Real sarebbe interessato anche ad un giocatore della rosa dell'Inter, ovvero Edin Dzeko che con l'arrivo di Lukaku potrebbe salutare Milano. Il bosniaco potrebbe essere l'uomo giusto per ricoprire il ruolo di vice Benzema; sull'ex Roma, ci sarebbe però anche la Juventus che vorrebbe puntellare il reparto d'attacco di Allegri.

Infine, sempre per il reparto offensivo è probabile la partenza di Andrea Pinamonti nel mirino del Monza. Il club brianzolo avrebbe offerto una cifra che oscilla tra i 15 e 18 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante nerazzurro.