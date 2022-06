Juventus e Inter sono al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, i due club seguirebbero Luiz Felipe della Lazio. Il difensore centrale non ha rinnovato il contratto in scadenza e potrebbe intraprendere una nuova avventura sempre in Serie A. La società presieduta dagli Zhang, poi, avrebbe in mente di ingaggiare Ederson della Salernitana che piacerebbe all'Atalanta. Ambizioni altissime per gli Agnelli che per il nuovo progetto targato Massimiliano Allegri vorrebbero capire se esistono le condizioni per arrivare a Neymar del Paris Saint Germain e Gavi del Barcellona.

Inoltre, Jorge Mendes avrebbe riproposto Cristiano Ronaldo.

Derby d'Italia per il difensore Luiz Felipe

La Juventus e l'Inter vorrebbero accelerare per Luiz Felipe. Il difensore della Lazio piacerebbe molto in Spagna ma potrebbe restare in Italia. I nerazzurri lo gradirebbero perché conosce molto bene Simone Inzaghi dopo aver vissuto l'avventura alla Lazio. I torinesi dovrebbero puntellare la difesa dopo l'addio di Giorgio Chiellini e le voci di mercato che riguarderebbero De Ligt.

La Juventus sognerebbe Neymar e Gavi

La società presieduta dagli Agnelli avrebbe intenzione di mettere a segno due colpi stellari. Si parlerebbe di Gavi del Barcellona e Neymar del Paris Saint Germain. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe ancora trovato l'accordo con i catalani che vorrebbero blindarlo fino al 2027 con una clausola da circa 1 miliardo di euro.

Per quanto riguarda il fuoriclasse brasiliano, in forza nel club transalpino, le operazioni sarebbero fattibili perché il patron Al-Khelaifi vorrebbe rivoluzionare la rosa soprattutto dopo le delusioni in Champions League. Neymar ha il contratto in scadenza nel 2025 ma il vero problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio di circa 30 milioni di euro che percepisce attualmente.

Le voci su un presunto passaggio di Neymar alla Juventus sono state riportate anche da Luca Momblano.

"Luis Campos del PSG ha proposto Neymar alla Juve in prestito, mettendo subito in chiaro che il club francese sarebbe disposto a contribuire in maniera significativa al pagamento dell'ingaggio". Ha riportato il giornalista in diretta su Twitch tramite il canale Juventibus.

Un'altra indiscrezione riguarderebbe Cristiano Ronaldo che potrebbe ritornare dopo essere stato offerto nuovamente dall'agente Jorge Mendes. Il procuratore del portoghese cercherebbe una nuova squadra dopo l'avventura al Manchester United. "Cristiano Ronaldo si è riproposto - ha dettagliato ancora Momblano - alla Juventus, Jorge Mendes lo ha offerto alla Vecchia Signora".

Marotta seguirebbe Ederson per il centrocampo

L'Inter avrebbe in mente di potenziare il centrocampo. In attesa di ufficializzare Asllani e Henrikh Mkhitaryan, il nuovo obiettivo di mercato sarebbe Ederson della Salernitana. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe anche nel mirino dell'Atalanta.

I dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta potrebbero pensare di ingaggiarlo con un prestito più diritto di riscatto e sarebbero disposti ad accelerare le operazioni soprattutto se Stefano Sensi e Roberto Gagliardini lasciassero la Pinetina. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe alla Fiorentina mentre il secondo sarebbe fuori dal progetto di Inzaghi.