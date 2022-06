I difensori centrali sono merce rara e molti militano nel campionato italiano. Molti top club italiani potrebbe così effettuare varie modifiche nelle rispettive retroguardie.

Inter, tra Skriniar e Bremer

L'Inter potrebbe salutare Milan Skriniar. Il difensore slovacco è infatti nel mirino del Paris Saint Germain, e potrebbe essere il top player sacrificato per reinvestire il denaro sul fronte acquisti. Con un'offerta attorno ai 60-70 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero decidere di lasciar partire il loro totem difensivo.

L'Inter ha subito però l'alternativa, che risponde al nome di Gleinson Bremer, centrale brasiliano del Torino e miglior difensore dello scorso campionato.

Come è risaputo, trattare con il presidente granata Urbano Cairo non è facile, ma con un'offerta attorno ai 30-35 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudere. L'Inter per adesso resta in pole, ma attenzione all'interesse dell'altra parte di Milano, ovvero il Milan che viste le complicazioni per arrivare a Botman, potrebbe decidere di virare fortemente sull'ex Atletico Mineiro.

Juventus: il futuro di De Ligt

Anche la Juventus spera di poter blindare uno dei calciatori più importanti della propria rosa, ovvero Mathiijs De Ligt, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club juventino. La Vecchia Signora non può permettersi di perdere un altro pezzo da novanta, dopo l'addio di capitan Chiellini: per questo, sta facendo di tutto per trattenere il centrale olandese, nel mirino di diversi top club della Premier League.

Oltre alla permanenza di De Ligt, i bianconeri vorrebbero acquistare un altro centrale, così da completare il pacchetto a disposizione di Allegri. Tra i nomi low-cost, spunta quello di Francesco Acerbi della Lazio, che con la rivoluzione in casa biancoceleste, potrebbe lasciare la Capitale ed iniziare una nuova avventura.

In auge anche la candidatura di Nikola Milenkovic, nel mirino anche dell'Inter.

Napoli, nodo Koulibaly

Il mercato della Juventus è intrecciato con quello del Napoli di Luciano Spalletti. Infatti, il sogno bianconero è Kalidou Koulibaly, totem della difesa partenopea che però non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, la Juventus avrebbe proposto una parte cash attorno ai 20 milioni di euro più il cartellino del giovane difensore Gatti; la proposta sarebbe stata rispedita al mittente, con il KK che vorrebbe rispettare il contratto con il Napoli, nella speranza di continuare la sua avventura all'ombra del Vesuvio.

Intanto, i partenopei stanno per definire l'acquisto di Leo Ositgard dal Brighton per una cifra attorno ai 4 milioni di euro.