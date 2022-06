Sono settimane importanti in casa Napoli sul fronte mercato. Oltre alla questione dei rinnovi di Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens, il club partenopeo deve fare i conti con il forte interesse di alcuni top club europei per Victor Osimhen, trascinatore nella passata stagione.

Arsenal su Osimhen

L'attaccante nigeriano è finito nel mirino di diverse società inglesi, che preparano delle offerte importanti al club di Aurelio De Laurentiis. In particolare, il club che avrebbe mostrato il maggior interesse è l'Arsenal di Mikael Arteta, che dopo aver perso Lacazette, è a caccia di un grande attaccante per puntellare il reparto offensivo, ed essere così competitivo nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, i Gunners potrebbero mettere sul piatto 100 milioni di euro che potrebbero far vacillare il Napoli.

In caso di cessione da parte del bomber nigeriano, gli azzurri dovrebbero sostituirlo al più presto, con il nome di Armando Broja che potrebbe essere una valida alternativa. Il Chelsea chiede almeno 20 milioni di euro per l'attaccante che nella passata stagione ha offerto buone prestazioni con la maglia del Southampton.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Beto dell'Udinese, esploso in questa stagione. Il club friulano chiede almeno 20-25 milioni di euro per l'attaccante portoghese; ancora più complicata pare la pista che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo, che sarebbe anche nel mirino del Paris Saint Germain.

Napoli, possibile scambio De Paul-Fabian Ruiz: Sirigu opzione per la porta

Altra situazione da monitorare con grande attenzione in casa azzurra è quella che riguarda Fabian Ruiz, che potrebbe lasciare Napoli.

Il centrocampista spagnolo non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2023: per questo, la sua avventura partenopea potrebbe essere ai titoli di coda.

Sull'ex Betis, oltre all'interesse della Juventus, ci sarebbe anche quello dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, i partenopei avrebbero proposto uno scambio con Rodrigo De Paul, centrocampista argentino con un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. L'ex 10 friulano, valutato 40 milioni di euro, è nel mirino anche della Juventus e soprattutto della Roma di Josè Mourinho, a caccia di un grande centrocampista per dare l'assalto al quarto posto che vale un posto in Champions League.

Infine è da monitorare anche il futuro del portiere David Ospina che in caso di mancato rinnovo potrebbe lasciare Napoli. Il club azzurro potrebbe così virare su Salvatore Sirigu, che potrebbe svolgere il ruolo di secondo portiere alle spalle di Alex Meret.