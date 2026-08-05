La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo è quello di ritornare in Champions League ed essere competitivi sia in Italia che in Europa. La dirigenza bianconera vorrebbe puntellare le corsie esterne, fondamentali nei sistemi di gioco utilizzati da mister Spalletti. Sono diversi i profili monitorati e tra questi spunta anche quello di Sead Kolasinac, leader della difesa dell'Atalanta.

Si valuta Kolasinac per la difesa

Il 33enne difensore bosniaco è sicuramente uno dei calciatori di maggior leadership all'intero della rosa bergamasca.

Ottima tecnica nell'impostazione, grande capacità nell'anticipo ma soprattutto duttilità tattica nel ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino in diversi sistemi tattici. La Juve sta monitorando la situazione per capire la fattibilità di un'eventuale trattativa per l'ex Arsenal. Una trattativa che al momento sembra difficile vista la volontà dell'Atalanta ma soprattutto di mister Sarri di trattenere l'esperto difensore e di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora.

Il club bianconero valuta anche altri profili come Juan Miranda, terzino spagnolo che si è ritagliato uno spazio importante con la maglia del Bologna.

Come Kolasinac, anche l'ex Betis ha un ruolo importante nello scacchiere tattico di Tedesco e per questo la trattativa appare complicata. Infine, sullo sfondo viva la candidatura di Matias Olivera del Napoli che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Federico Gatti.

Pressing per Zirkzee

Oltre ad un difensore, la Juventus vuole regalare un ulteriore attaccante a mister Spalletti per completare il reparto offensivo. Dopo Kolo Muani, uno degli obiettivi principali resta Joshua Zirkzee che potrebbe lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato. I bianconeri sono in forte pressing sull'ex Bologna ma devono scontrarsi con la volontà dei Red Devils di cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro.

La Juve invece punta ad un prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non convince la società inglese.

La situazione potrebbe cambiare in caso di cessione da parte di Jonathan David che piace a diverse squadre francese ed in particolare al Marsiglia che da diverse settimane è in pressing sul bomber canadese. La cessione dell'ex Lille permetterebbe al club bianconero di accontentare le richieste economiche dello United.

Sullo sfondo non tramonta la candidatura di Mateo Pellegrino, valutato 25 milioni di euro dal Parma ma nel mirino della Fiorentina in casa di cessione di Moise Kean.