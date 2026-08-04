Puntellare l'organico così da ritornare in Champions League ed essere competitivi ai massimi livelli. Sono questi gli obiettivi della Juventus che è tra le società più attive sul fronte calciomercato. Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con gli arrivi di Kolo Muani ed Alajbegovic, la società bianconera lavora per rafforzare la mediana ed il pacchetto arretrato. Si valutano diversi profili tra cui quelli di Ederson e Circati.

Si continua a monitorare Ederson per il centrocampo

Dopo il suo mancato trasferimento al Manchester United, il brasiliano classe 99 ha rinnovato il proprio contratto con l'Atalanta ma il suo futuro potrebbe esser ancora in bilico.

La Juve che monitora Ederson da diverse sessioni di mercato potrebbe ritornare all'attacco e provare ad intavolare una trattativa con il club bergamasco. Una trattativa che al momento appare difficile vista la richiesta di 45 milioni di euro da parte della Dea; una cifra che la Vecchia Signora potrebbe investire solo attraverso le cessioni di calciatori in esubero come Douglas Luiz, Koopmeiners e Miretti, non intoccabili per la dirigenza e soprattutto per mister Spalletti.

Ederson rappresenterebbe un colpo di grande spessore internazionale ed andrebbe a puntellare la mediana a disposizione del tecnico di Certaldo. Tecnica, fisicità ma soprattutto duttilità vista la capacità del brasiliano di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Oltre al 27enne centrocampista dell'Atalanta, il club bianconero continua a monitorare Davide Frattesi, in uscita dall'Inter e che potrebbe rientrare in uno scambio con Nico Gonzalez che piace proprio ai nerazzurri come eventuale erede di Dumfries.

Opzione Circati per la retroguardia

In attesa di scoprire il futuro di Gleison Bremer, la Juventus lavora anche per rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Luciano Spalletti. Vista la richiesta di circa 25-28 milioni di euro del Bologna per Lucumì, il club bianconero valuta eventuali alternative e tra queste ci sarebbe anche quella che porta ad Alessandro Circati, protagonista con il Parma di Cuesta.

Il centrale australiano classe 2003 ha già dimostrato ottime qualità e si è ritagliato uno spazio importante come dimostrano le 32 presenze collezionate nella passata stagione.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed avrebbero attirati diversi club italiani tra cui la stessa Juventus. I bianconeri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula non presa in considerazione dal Parma che valuta il 22enne non meno di 30 milioni di euro.

Circati rappresenterebbe un colpo per il presente ma anche per il futuro della società bianconera. Forte fisicamente con buona capacità dell'anticipo e nella marcatore, buona tecnica nell'impostazione ma soprattutto duttilità nel svolgere sia il ruolo di centrale che di bracetto in caso di passaggio ad una difesa a tre.