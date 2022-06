Negli ultimi anni, chi si occupa di mercato è sempre molto attento agli indizi che arrivano dai social network. Proprio nelle ultime ore, Instagram ha fornito un interessante spunto. Infatti, Nicolò Zaniolo ha postato una foto che lo ritrae in un locale insieme a Federico Chiesa. Questo scatto ha fatto impazzire i tifosi della Juventus che sognano di vedere i due giocatori insieme in bianconero. La foto, ovviamente, alimenta anche le voci di mercato perché Nicolò Zaniolo è uno dei nomi accostati alla Vecchia Signora per rinforzare gli esterni. Inoltre, nelle ultime ore, lo stesso giocatore classe 99 non ha escluso di poter prendere l'eredità di Paulo Dybala: "È un giocatore fantastico, vediamo.

La vita è imprevedibile, mi alleno e aspetto".

La Juventus cerca rinforzi

La Juventus, in questo mercato, lavorerà per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri e la rosa sarà in gran parte rivoluzionata. Basta pensare a come cambierà l'attacco bianconero per capire che, comunque, la Juventus dovrà imbastire diverse operazioni. Infatti, al momento, i giocatori offensivi bianconeri sono solo Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, che però è fermo ai box, e Moise Kean. Ma quest'ultimo non è certo di restare a Torino. Perciò in avanti la Juventus potrebbe prendere dai tre ai quattro giocatori. I nomi accostati alla vecchia signora sono quelli di Angel Di Maria, Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi, Filip Kostic e, come vice di Dusan Vlahovic, piacerebbe Marko Arnautovic.

Alcune di queste piste potrebbero essere più dispendiose a livello economico, ma potrebbero essere finanziate dalle cessioni o inserendo delle contropartite. Il giocatore che più di tutti costerebbe uno sforzo economico importante alla Juventus è Nicolò Zaniolo.

La Roma vuole 60 milioni per Zaniolo

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe decidere di farsi avanti per Nicolò Zaniolo, anche se al momento non ci sarebbe nulla di concreto.

Ma arrivare al giocatore classe 99 non sarà facile. Zaniolo va in scadenza di contratto con la Roma nel 2024, ma per ora le parti non avrebbero ancora parlato di un rinnovo di contratto. I giallorossi potrebbero anche decidere di cedere Zaniolo, ma difficilmente siederanno al tavolo delle trattative per meno di 60 milioni. Dunque, se la Juventus vorrà il giocatore dovrà essere abile a convincere la Roma, ma soprattutto dovrà sborsare una cifra piuttosto elevata.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Nel frattempo, i tifosi sognano grazie alla foto che ritrae insieme Chiesa e Zaniolo, anche se va detto che i due, comunque, sono compagni in nazionale e non necessariamente in questo scatto c'è un indizio di mercato.