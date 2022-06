La Juventus sta lavorando per cercare di migliorare una rosa che ha mostrato diverse carenze nella stagione appena conclusa. Quarto posto deludente per la società bianconera, anche perché sono arrivate due sconfitte pesanti in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter. Deludente anche il cammino europeo in Champions League, con la Juventus che è stata eliminata negli ottavi di finale dal Villarreal. Chiara la necessità di rinforzi importanti ma anche di alleggerire una rosa che ha giocatori dall'ingaggio importante e che non sarebbero considerati utili alla società bianconera.

Fino a qualche mese era considerato tale Adrien Rabiot, arrivato nell'estate 2019 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il centrocampista ha un contratto in essere fino a giugno 2023 a circa 7 milioni di euro a stagione. Un ingaggio notevole non giustificato dalle prestazioni del centrocampista, almeno fino al girone d'andata della stagione 2021-2022. Da gennaio Rabiot è cresciuto ricevendo gli elogi in diverse interviste da Massimiliano Allegri. Per questo il toscano gradirebbe una sua conferma ma il suo ingaggio non agevola un eventuale prolungamento di contratto. Rabiot piace a diverse società inglesi, che potrebbero investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del francese: tra queste anche il Newcastle.

Massimiliano Allegri vorrebbe la conferma di Rabiot, che piace a United e Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri gradirebbe la conferma del centrocampista Adrien Rabiot nella stagione 2022-2023. L'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e il contratto in scadenza a giugno 2023 non agevolano questa possibilità, a meno che il francese non prolunghi la sua intesa contrattuale ad uno stipendio minore rispetto a quello che guadagna attualmente nella società bianconera.

La Juventus potrebbe anche valutare la sua cessione perché ci sono il Manchester United e il Newcastle pronte ad investire 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Di recente Rabiot ha anche segnato il gol per la nazionale francese nel match di Nations League contro la Croazia: il match è finito 1-1.

Il mercato della Juventus

La Juventus preferirebbe monetizzare soprattutto dalle cessioni di altri giocatori. Potrebbero partire Alex Sandro e Arthur Melo, che hanno un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione. Difficile la conferma di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera può acquistarlo a titolo definitivo a circa 35 milioni di euro ma avrebbe offerto alla società spagnola circa 20 milioni di euro.