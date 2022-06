La Juventus in questa stagione ha avuto la possibilità di far crescere molti suoi giovani in prestito. Basti pensare a Radu Dragusin, che ha giocato prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana, a Nicolò Fagioli (protagonista della promozione in Serie A della Cremonese), fino ad arrivare a Filippo Ranocchia (in prestito al Vicenza) e a Nicolò Rovella (al Genoa). Prestazioni importanti soprattutto per i due giocatori in prestito alla Cremonese e al Vicenza, grazie alle quali sono riusciti a guadagnarsi la convocazione della nazionale under 21 italiana.

Allegri li valuterà durante il ritiro estivo previsto fra meno di un mese ma è difficile possano rimanere nella rosa. Per Ranocchia si parla di un possibile prestito all'Udinese, Fagioli invece in una recente intervista ha dichiarato che gli piacerebbe rimanere alla Juventus ed è pronto a giocarsi le sue possibilità. il centrocampista ha aggiunto che i giovani devono giocare, parole molto decise che però non dovrebbero agevolare una sua conferma alla Juventus nella stagione 2022-2023. D'altronde non mancano società interessate al 21enne, su tutte il Monza di Berlusconi, che è pronto a disputare la sua prima stagione in Serie A. La società lombarda vuole costruire una rosa importante e vorrebbe affidare il centrocampo al giovane della Juventus.

Îl centrocampista Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito al Monza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Monza vorrebbe Nicolò Fagioli. Il centrocampista piace alla società lombarda, che disputerà la Serie A nella stagione 2022-2023. Il nazionale under 21 italiano ha contribuito alla promozione della Cremonese dalla Serie B alla A in questa stagione disputando 33 match, segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

Allegri prima di lasciarlo partire lo valuterà durante la preparazione estiva. Di certo se dovesse lasciare Torino in prestito dovrà prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. Il rischio è che possa andare via a parametro zero fra un anno. Fagioli ha giocato il suo primo match nella nazionale under 21 italiana a settembre 2021 ed è diventato un riferimento per il centrocampo della rappresentativa di Davide Nicolato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe aggiungere ai giovani recentemente acquistati nelle giovanili, giocatori di esperienza. Non è un caso sia vicino l'ingaggio di Paul Pogba e che si valuti anche quello di Angel Di Maria. Potrebbe arrivare anche un rinforzo per il settore avanzato. Piace Giovanni Simeone, che in questa stagione con il Verona ha segnato 17 gol e fornito 6 assist decisivi ai suoi compagni.