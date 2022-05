La Juventus è attesa da un Calciomercato in cui cercherà di migliorare una rosa che ha bisogno di qualità soprattutto a centrocampo e che cercherà anche sostituire due giocatori come Chiellini e Dybala.

Per questo mister Allegri vorrebbe almeno tre rinforzi importanti durante il calciomercato estivo, uno per ogni settore. A proposito di difesa, i nomi che piacerebbero alla società bianconera sono quelli di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023, di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Benoit Badiashile del Monaco.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, dando praticamente per scontato l'arrivo di Pogba, si valuta un giocatore fisico che possa garantire equilibrio. Piace molto Thomas Partey dell'Arsenal ma anche Leandro Paredes del Paris Saint Germain, l'argentino potrebbe essere scambiato con Kean. Nel settore avanzato sarebbe vicino l'ingaggio di Angel Di Maria ma potrebbe arrivare anche una punta di qualità. Il preferito sarebbe Gabriel Jesus, che dopo l'arrivo di Haaland potrebbe lasciare il Manchester City nel calciomercato estivo.

Per la difesa il preferito sembra essere Kalidou Koulibaly, anche se non sarà facile trattare l'acquisto con il Napoli. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe agevolare una partenza a prezzo minore. Per il centrocampo invece si valutano Thomas Partey, che potrebbe arrivare in uno scambio di mercato con Arthur Melo, e Leandro Paredes.

Anche in questo caso l'argentino potrebbe essere acquistato offrendo il cartellino di un giocatore al Paris Saint Germain, ossia Moise Kean.

Per il settore avanzato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Gabriel Jesus. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023 e con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. Fra i possibili partenti ci sarebbero anche Alex Sandro e Alvaro Morata. Lo spagnolo è in diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro, ma la società bianconera vorrebbe spendere al massimo 20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

Piace inoltre anche Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.