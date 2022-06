La Juventus a inizio luglio ritroverà tanti giocatori che hanno giocato l'ultima stagione in prestito in altre società. Su tutti gli attaccanti Giacomo Virioni e Matteo Brunori, che hanno disputato una stagione importante rispettivamente al WSG Tirol e al Palermo.

Rientreranno dal prestito anche i centrocampisti Niccolò Rovella, Niccolò Fagioli e Filippo Ranocchia, di questi solo l'ex Cremonese Fagioli dovrebbe rimanere nella rosa bianconera. Gli altri invece potrebbero partire in prestito, questa volta però in una società di Serie A: un destino simile potrebbe averlo anche l'attaccante Kaio Jorge.

Il brasiliano sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio - subito a febbraio - e dovrebbe ritornare disponibile a settembre. Di conseguenza la Juventus deciderà se cederlo in prestito a fine Calciomercato estivo o se eventualmente aspettare gennaio 2023. A quanto pare Allegri vorrebbe per il brasiliano una squadra in cui possa raccogliere più minutaggio: il tecnico toscano non ha mai nascosto la stima professionale e umana nei confronti del ventenne.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito in una squadra di Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge potrebbe essere ceduto in prestito. Molto dipenderà anche dal recupero del brasiliano dopo l'infortunio al ginocchio riportato a febbraio.

Il suo rientro è previsto per settembre, dunque se dovesse recuperare in fretta potrebbe partire già in estate, mentre l'alternativa sarebbe una cessione da gennaio.

Allegri ha spesso elogiato in diverse interviste il brasiliano e potrebbe dare il benestare per una sua partenza in una società di Serie A. Si è parlato di un interesse di società come la Cremonese e il Monza, che cercano rinforzi importanti per lottare per la permanenza in Serie A.

Cresciuto nel Santos, il classe 2002 Kaio Jorge si era trasferito alla Juventus lo scorso calciomercato estivo per circa 3 milioni di euro, quando mancavano sei mesi alla scadenza del suo contratto. In stagione il brasiliano ha raccolto poco minutaggio in Serie A (scendendo in campo in nove occasioni) e talvolta è stato aggregato con la formazione under 23 bianconera, impegnata in Serie C (dove ha segnato un gol in due partite). Proprio in occasione di un impegno con la seconda squadra bianconera si è infortunato al ginocchio, concludendo anzitempo la propria stagione.