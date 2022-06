La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla.

Fra i giocatori che potrebbero lasciare Torino questa estate ci sarebbe anche il terzino sinistro Luca Pellegrini, il quale nella stagione 2021-2022 ha giocato diversi match da titolare. Fra il 23enne e Alex Sandro (in scadenza nel 2023) potrebbe essere proprio l'italiano a partire, anche perché non è facile trovare società pronte a investire sull'ingaggio del brasiliano. Per quanto riguarda Pellegrini, ci sono diverse società interessate, su tutte il West Ham e il Fulham.

La Juve lo valuta circa 12 milioni di euro, una somma importante che potrebbe ritornare utile per il mercato. Ci sarà poi da acquistare un sostituto di Pellegrini, anche se in tal senso Allegri potrebbe decidere di schierare sulla fascia sinistra difensiva Filip Kostic, che potrebbe essere acquistato a inizio luglio.

Il terzino Pellegrini potrebbe trasferirsi in una società inglese per circa 12 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Luca Pellegrini. Il terzino 23enne piace a diverse società inglesi, su tutte il West Ham e il Fulham, che potrebbero investire circa 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Nella stagione 2021-2022 Pellegrini ha disputato 21 match fra Serie A, coppe nazionali e Champions League, fornendo anche un assist.

La sua cessione potrebbe garantire una somma importante da utilizzare per il mercato.

A tal riguardo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Filip Kostic, che potrebbe essere ufficializzato a inizio luglio. In scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023: ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

Anche se ora occorre trovare l'accordo con la società tedesca, che vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro, mentre la società bianconera vorrebbe spendere circa 12 milioni di euro per il suo cartellino.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a dei rinforzi per il centrocampo. Oltre a Pogba, potrebbe arrivare uno fra Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli.

Entrambi i giocatori hanno un contratto in scadenza nel 2023 e, al momento, non sembra essere all'orizzonte un rinnovo, quindi questa sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare dalle loro eventuali cessioni.