La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per definire il mercato. Sarà un Calciomercato estivo impegnativo per la società bianconera, che dovrà tenere conto anche delle cessioni. Diversi giocatori non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero, per motivi tecnici ed economici, su tutti Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean. Soprattutto i primi tre hanno un ingaggio importante che appesantisce il bilancio societario. Oltre a loro, potrebbero partire anche Adrien Rabiot, nonostante il centrocampista francese sia stimato da Allegri.

Nella stagione 2021-2022 è stato uno dei più impiegati dal toscano insieme a Szczesny e a de Ligt. Soprattutto nell'ultima parte di stagione, ha reso molto, garantendo equilibrio. Le ultime notizie di mercato confermano la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza professionale. Ci sarebbero diverse società interessate al giocatore, soprattutto inglesi. Fra queste spicca il Chelsea, con il tecnico Tuchel che gradirebbe l'arrivo del centrocampista francese. La Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro, considerando che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Potrebbe però accettare anche un giocatore in uno scambio di mercato. Fra i nomi graditi spicca quello di Emerson Palmieri, che ha più o meno un prezzo di mercato simile a quello del francese.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Emerson Palmieri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio. A Torino si trasferirebbe Emerson Palmieri e in Inghilterra, Adrien Rabiot. Il francese sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo tre stagioni alla Juventus.

Ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la società bianconera avrebbe la possibilità di monetizzare dal cartellino o, appunto, di avere, in uno scambio di mercato, un giocatore utile. Emerson Palmieri sarebbe un rinforzo importante, considerando che è un nazionale italiano. Si giocherebbe il posto da titolare con Alex Sandro, che difficilmente lascerà Torino.

Il contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione non agevola la partenza del brasiliano. Potrebbe essere ceduto invece Pellegrini, che piace a diverse società italiane. Si trasferirebbe in prestito per poi ritornare nel 2023 per giocarsi il posto con Emerson Palmieri, considerando che Alex Sandro sarà andato in scadenza di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzarsi sul mercato. Oltre a Pogba, potrebbe arrivare anche Di Maria. L'altro nome che piace per il settore avanzato è Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.