La Juventus è attesa da settimane importanti in cui definirà le strategie da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Dopo la definizione degli ingaggi di Pogba e Di Maria, per i quali mancherebbe solo l'annuncio da parte della società bianconera, si lavora ad altri rinforzi importanti a centrocampo e settore avanzato e difesa. Ci saranno però anche delle cessioni, oltre ai vari Alex Sandro, Arthur Melo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il nome di de Ligt come possibile partente durante il calciomercato estivo.

Il difensore non avrebbe accettato l'offerta della Juventus per un prolungamento di contratto fino a giugno 2026 a 7,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio minore rispetto ai 12 milioni di euro che guadagna il difensore fino a giugno 2024.

Se non prolungherà, la sua partenza è una possibilità concreta anche perché fra un anno la sua valutazione di mercato diminuirà. Si è parlato di un interesse del Chelsea ma anche di altre società inglesi come il Manchester United. A tal riguardo potrebbero esserci degli inserimenti di contropartite tecniche considerando che la Juventus valuta non meno di 100 milioni di euro il difensore.

Il Chelsea potrebbe offrire Werner e Pulisic, il Manchester United Martial e Rashford. Di recente il sito calciomercato.it ha lanciato un sondaggio chiedendo proprio agli utenti quale fosse l'eventuale contropartita tecnica ideale per la cessione di Matthijs de Ligt. Il più votato è stato Marcus Rashford con il 41%, seguito da Pulisic con il 28,8%, Werner con il 19,8% e Martial con il 10,4%.

I tifosi votano Rashford come contropartita tecnica ideale per la cessione di de Ligt

In un recente sondaggio è stato chiesto agli utenti di votare quale fosse dei giocatori del Chelsea e del Manchester United la contropartita tecnica migliore nell'eventualità in cui de Ligt dovesse essere acquistato da una delle due società inglesi.

Il più votato è stato Marcus Rashford con il 41%. L'inglese arriva da stagioni deludenti al Manchester United ma sarebbe un acquisto gradito dagli utenti, anche perché sarebbe ideale nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Piace molto anche Christian Pulisic, votato dal 28,8% degli utenti e che potrebbe lasciare il Chelsea durante il calciomercato estivo, seguito da Timo Werner con il 19,8% dei voti e da Anthony Martial del Manchester United con il 10,4%.

Il mercato della Juventus

La Juventus vorrebbe solo soldi per de Ligt. Dalla cessione del difensore potrebbero arrivare circa 100 milioni di euro che potrebbero essere investiti su due difensori. Si parla molto di Kalidou Koulibaly del Napoli e di Nikola Milenkovic della Fiorentina, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbero lasciare le rispettive società a prezzo vantaggioso rispettivamente per 30 milioni di euro e 15-20 milioni di euro.