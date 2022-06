La Juventus nelle scorse settimane ha salutato Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino ha deciso di lasciare il club bianconero per andare in America. Il 13 giugno, il difensore ha parlato a Radio Anch'io Sport e si è soffermato su diversi argomenti. Chiellini, in particolare, ha parlato del possibile passaggio di Paulo Dybala all'Inter: "Da soli non vince più nessuno". In ogni caso al momento sarebbe presto per parlare di questa eventualità visto che ancora Dybala non è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Lo stesso discorso fatto per l'argentino, Chiellini lo ha fatto per Di Maria sottolineando che alla fine sono sempre le squadre nella loro completezza a fare la differenza: "Le squadre vanno giudicate nella loro completezza, è presto ora per parlare".

Per l'ex Capitano della Juventus una squadra per vincere deve trovare la giusta alchimia.

Difficile l'addio alla Juventus

In questi giorni Giorgio Chiellini ha svuotato definitivamente il suo armadietto alla Continassa. Il numero 3 juventino ha svuotato anche la sua camera personale al JHotel. Infatti, ogni giocatore della Juventus ha una stanza privata che può usare non solo quando è in ritiro, ma la può usare ogni volta che lo ritiene opportuno. Per Chiellini traslocare dalla sua stanza al JHotel è stata la parte più difficile da affrontare: "La cosa più dura da fare è stata sbaraccare la camera dell'hotel della squadra dove sono stato in questi quattro anni". Chiellini ha passato gran parte del suo tempo nella sua stanza al JHotel e ovviamente la camera era piena di ricordi e di cose importanti conservate in questi anni.

Mentre l'armadietto della Continassa non aveva tante cose da togliere come ha poi spiegato lo stesso difensore: "L'armadietto da svuotare era l'ultima cosa, a parte qualche scarpa vecchia".

Gatti sostituto di Chiellini

La Juventus, nella prossima stagione, ripartirà senza Giorgio Chiellini e in difesa le responsabilità saranno tutte sulle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt .

A completare la difesa della Juventus ci potrebbe essere anche Federico Gatti . Del difensore classe 98 ne ha parlato lo stesso Giorgio Chiellini: "Federico mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l'Argentina". Federico Gatti probabilmente farà il ritiro estivo con la Juventus e poi Massimiliano Allegri valuterà le sue prestazioni e successivamente deciderà il da farsi.

Ovviamente, la speranza del giocatore classe 98 è quella di poter fare parte della rosa bianconera nella stagione 2022/2023. Qualcosa in più sul futuro di Gatti probabilmente si saprà dopo la tournée che la squadra farà in America.