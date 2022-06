Inter e Juventus studiano le strategie di mercato mercato per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Ai nerazzurri sarebbe stato offerto Cristiano Ronaldo del Manchester United. Il suo entourage, guidato da Jorge Mendes, sarebbe al lavoro per trovargli una destinazione e avrebbe parlato anche con Bayern Monaco e Roma. I nerazzurri comunque non sarebbero interessati a un'operazione del genere.

La Juventus, intanto, ha intenzione di rinforzare la corsia destra e il centrocampo. Per questo motivo potrebbe imbastire delle trattative con il Chelsea per Loftus Cheek e con il Lipsia per Angelino.

Ronaldo sarebbe stato offerto all'Inter

Cristiano Ronaldo sarebbe sul mercato dopo una stagione non soddisfacente con la maglia del Manchester United. Secondo alcune indiscrezioni riportate da "La Repubblica" il portoghese sarebbe stato offerto anche all'Inter, che avrebbe declinato la proposta. Il calciatore è fuori dai parametri dell'Inter, che da tempo preferisce puntare su calciatori più giovani e soprattutto con stipendi sostenibili dal punto di vista economico. Da questo punto di vista Ronaldo, con i circa 20 milioni di euro di stipendio che percepisce annualmente, non sarebbe affatto un colpo pensabile per i dirigenti milanesi.

Intanto l'Inter vorrebbe intensificare i contatti per portare alla Pinetina Paulo Dybala.

L'argentino avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento ma bisogna ancora trovare l'accordo con il suo entourage.

La Juventus potrebbe trattare Angelino del Lipsia

La Juventus, invece, vorrebbe potenziare la corsia mancina. Piacerebbe Angelino del Lipsia, che sarebbe valutato circa 40 milioni di euro. I torinesi potrebbero però mettere sul piatto come contropartita tecnica il cartellino di Weston McKennie.

L'americano varrebbe circa 35 milioni di euro e piacerebbe pure alla Roma.

Angelino, spagnolo classe 1997, potrebbe essere l'erede ideale di Alex Sandro.

Ipotesi scambio col Chelsea

Per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Ruben Loftus-Cheek.

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, potrebbe accettare uno scambio alla pari con Adrien Rabiot.

Il francese della Juve avrebbe infatti manifestato l'intenzione di cambiare club e potrebbe ripartire proprio dall'Inghilterra. Mentre l'inglese ai Blues non è "titolarissimo" e potrebbe valutare il trasferimento per essere protagonista in un nuovo campionato.