La Juventus nelle prossime settimane lavorerà sul Calciomercato in particolare per rafforzare il centrocampo. Non è un caso che si parli dell'arrivo di Paul Pogba, ma anche di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia garantire inserimenti e gol.

Nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri il nome di Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023. Il centrocampista tedesco non è considerato un titolare fisso da Guardiola nonostante abbia spesso dimostrato di essere decisivo, in particolar modo nella vittoria del campionato, segnando i due gol decisivi contro l'Aston Villa all'ultima giornata.

Il giocatore ha disputato 27 match nella stagione appena conclusa, segnando 8 gol. In estate potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro: Gundogan ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Il centrocampista Gundogan potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Ilkay Gundogan. Il tedesco non sarebbe felice di non essere considerato un titolare inamovibile nel Manchester City, nonostante abbia dimostrato di poter dare un contributo importante, soprattutto nel finale di stagione. Nell'ultima giornata di campionato inglese ad esempio ha segnato due gol contro l'Aston Villa, risultati decisivi per la vittoria del titolo.

Con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare il Manchester City per circa 20 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo ideale per la Juventus perché garantirebbe impostazione di gioco ma anche inserimenti in area avversaria.

Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona. Ad agevolare il suo arrivo in bianconero potrebbero contribuire diverse cessioni importanti a centrocampo, come ad esempio quelle di Arthur Melo e Aaron Ramsey. Giocatori che guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juve

A proposito di Germania, potrebbe arrivare dalla Bundesliga un rinforzo importante per il settore avanzato bianconero.

Si tratta di Filip Kostic, esterno serbo in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di circa 20 milioni di euro. L'intesa contrattuale con il giocatore sarebbe possibile sulla base di 2,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.