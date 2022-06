Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per ingaggiare i profili che potrebbero rivelarsi congeniali alle idee tattiche degli allenatori delle rispettive squadre. Durante la prossima sessione di mercato potrebbero esserci molte richieste di prestito. Ai nerazzurri sarebbe stato chiesto Denzel Dumfries dal Barcellona mentre i rossoneri sarebbero sulle tracce di Nicolò Zaniolo della Roma. I bianconeri, invece, avrebbero in mente di potenziare il reparto difensivo con le prestazioni di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

I catalani tentano lo scambio con l'Inter

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries, che sarebbe seguito anche dal Bayern Monaco. Il club allenato da Xavi potrebbe bussare alle porte della società presieduta dagli Zhang e proporre uno scambio alla pari con Memphis Depay. Il terzino sarebbe valutato circa 50 milioni di euro e i dirigenti milanesi preferirebbero non accettare scambio perché, in caso di addio, vorrebbero monetizzare l'intera cifra. Depay non sarebbe centrale nel progetto dell'ex centrocampista che, infatti, gli preferisce Aubameyang. L'ex Lione è stato ingaggiato a parametro zero durante la scorsa stagione.

Maldini potrebbe puntare sull'acquisto di Zaniolo

Il Milan avrebbe intenzione di potenziare il reparto offensivo con un attaccante in grado di giocare in tutto il tridente avanzato.

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota il nome di Nicolò Zaniolo della Roma. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe seguitissimo anche dalla Juventus. I rossoneri avrebbero in mente di mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic, più un conguaglio economico di circa 25 milioni di euro per arrivare all'ex Primavera dell'Inter che sarebbe quotato circa 40 milioni di euro.

Pioli lo accetterebbe volentieri per la polivalenza tattica, in quanto sarebbe in grado di agire sia da esterno che da seconda punta.

Nuovo affare tra Juventus e Fiorentina

La Juventus vorrebbe, invece, rinforzare il reparto centrale dopo l'addio di Giorgio Chiellini. L'obiettivo dei dirigenti torinesi sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2023.

La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma si potrebbe giocare al ribasso proprio perché il serbo potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione. La Juventus avrebbe pensato di offrire uno scambio alla pari con Daniele Rugani ma l'ex Empoli non sarebbe sufficiente per i dirigenti toscani. Cherubini e Pavel Nedved potrebbero dunque decidere di aggiungere al cartellino di Rugani circa 8 milioni di euro per convincere la Fiorentina.