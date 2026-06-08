L’estate del calciomercato è caldissima e passa dall’Inter, chiamata a difendere uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio come Pio Esposito, alla Juventus alla ricerca di un nuovo portiere, fino alla Roma, impegnata nella caccia a un esterno offensivo.

Manchester United su Pio Esposito, ma l’Inter non apre alla cessione

Tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore c’è quello di Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter avrebbe attirato l’interesse del Manchester United, che secondo diverse indiscrezioni avrebbe inviato alcuni emissari per seguirlo da vicino durante l’amichevole disputata dall’Italia contro la Grecia.

Una serata particolarmente positiva per il centravanti nerazzurro, autore del gol decisivo che ha regalato la vittoria ai ragazzi di Baldini.

Il club inglese starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta concreta nel corso dell’estate, magari inserendo come parziale contropartita tecnica Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, già protagonista in Serie A con la maglia del Bologna, sarebbe infatti destinato a lasciare Old Trafford dopo stagioni al di sotto delle aspettative. Un’ipotesi che, almeno al momento, non sembra però destinata a scalfire la posizione dell’Inter. La dirigenza nerazzurra considererebbe infatti Esposito uno degli elementi cardine del futuro e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene.

Juventus su Martinez, la Roma pensa a Yilmaz

Nel frattempo continua il casting della Juventus per il ruolo di portiere. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club bianconero e gli agenti di Emiliano “Dibu” Martinez. L’estremo difensore argentino sarebbe orientato a lasciare l’Aston Villa e rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito a Luciano Spalletti per leadership, esperienza internazionale e personalità. A frenare l’operazione resterebbe tuttavia l’ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione, cifra considerata molto elevata dai dirigenti juventini.

A Roma, invece, prosegue la ricerca di un rinforzo per le corsie offensive.

Accanto al nome di Mason Greenwood sarebbe emersa un’alternativa di grande prospettiva come Alper Yılmaz, talento turco classe 2000 del Galatasaray. Reduce da una stagione molto positiva, l’esterno avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche l’Arsenal. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro.