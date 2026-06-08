Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e parlando della Juventus ha detto: "La società bianconera vuole chiudere l'operazione Sorloth prima del mondiale quindi mi aspetto un'accelerazione nei prossimi giorni. Da quello che sappiamo, il club piemontese ha trovato l'accordo con il giocatore e sta trattando con l'Atletico Madrid. Il Cholo Simeone al contempo vorrebbe trattenere Nico Gonzalez in Spagna e anche se le operazioni saranno slegate, posso dire che avranno dei costi molto simili. Perché l'argentino viene valutato dalla Juventus circa 26/28 milioni di euro mentre Sorloth può uscire dall'Atletico per 28/30 milioni di euro".

Roma, Moretto. 'Dovbyk resta un profilo assolutamente in uscita'

Parlando poi della Roma, Moretto ha detto: "Da informazioni che ho, Artem Dovbyk resta un profilo assolutamente in uscita da Trigoria. Ci sono già dei club che stanno contattando l'entourage dell'ucraino per informarsi sulla sua situazione e mi riferisco a società che l'anno prossimo giocheranno in Champions League. Quindi ci sarà più movimento per quanto concerne squadre estere che italiane sul calciatore, che va ricordato, non è mai entrato veramente nelle grazie di Gasperini. Per questo penso che per lui non ci sia futuro nella Capitale".

Milan, Moretto: 'Il club rossonero ha dato una deadline a Rangnick che finirà entro questa settimana'

Infine Moretto ha aperto un lungo capitolo dedicato al Milan: "Ci sono stati nuovi contatti anche nel weekend con Rangnick e le parti stanno vagliando ogni situazione. Lo stesso Rangnick sta cercando di capire se la società rossonera è pronta ad accoglierlo accettando le sue direttive: l'austriaco infatti, andrebbe nel club lombardo solo se potesse portarsi dietro i suoi uomini di fiducia. Rangnick vorrebbe inoltre piantare delle basi solide per progettare un futuro concreto e proprio Cardinale è alla ricerca di un uomo forte, che sappia rimettere in piedi la baracca. Ecco perché il Milan ha intenzione di aspettare l'austriaco ma fino a un certo punto: da quello che mi risulta infatti, la deadline messa dal club rossonero per Rangnick scadrà all'interno di questa setitmana".