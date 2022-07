Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. Dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly anche il futuro di Fabian Ruiz resta incerto. Lo spagnolo che non ha ancora rinnovato il contratto con il club partenopeo potrebbe lasciare durante questa sessione di mercato.

Possibile scambio Fabian Ruiz-De Vrij

Tra le squadre interessate, ci sarebbe l'Inter di Simone Inzaghi che nonostante l'arrivo di Asllani e Mkhitaryan potrebbe decidere di effettuare un altro grande colpo per puntellare la mediana. La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di lasciar partire il numero otto solo di fronte ad un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Per abbassare le richieste del Napoli, il club nerazzurro potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Stefan De Vrij che come Ruiz non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

Molto dipenderà anche dal possibile addio di Roberto Gagliardini che resta un obiettivo di mercato del Monza di Adriano Galliani, ma soprattutto dalle mosse del club nerazzurro per rafforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi, con Bremer che sarebbe pronto a sostituire Milan Skriniar diretto verso il Paris Saint Germain.

Inter, si cerca l'accordo con il Torino per Bremer

Come anticipato, Gleinson Bremer resta vicino all'Inter. Da diversi mesi, il club nerazzurro è sul centrale brasiliano del Torino che è l'obiettivo numero per la retroguardia.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter starebbe cercando di trovare un accordo totale con il Toro ed in particolare con il patron Urbano Cairo che avrebbe rifiutato un'offerta attorno ai 30 milioni di euro più il cartellino del giovane centrocampista Casadei come parziale contropartita tecnica. Infatti, l'obiettivo del numero uno granata sarebbe quello di cedere l'ex Atletico Mineiro per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, nell'esattezza 35 milioni di euro più bonus.

Nonostante un accordo che non è ancora completo a cui si aggiunge il possibile inserimento della Juventus, filtra ottimismo in casa nerazzurra vista la volontà del calciatore di vestire la maglia dell'Inter e di far parte del nuovo progetto targato Simone Inzaghi.

L'arrivo di Bremer dovrebbe segnare la partenza di Milan Skriniar che nonostante qualche frenata nella trattativa, resta l'obiettivo numero del Paris Saint Germain per puntellare la retroguardia a disposizione del tecnico Galtier.

Stando alle ultime notizie, il club parigino potrebbe decidere di cedere Prensel Kimpembè al Chelsea per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, per poi dare l'assalto definitivo al centrale slovacco arrivando ad offrire una cifra vicina ai 70 milioni di euro che potrebbe finalmente convincere l'Inter.