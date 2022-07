Uno degli obiettivi di questo mercato della Juventus era quello di trovare una soluzione per Aaron Ramsey. La società bianconera, per diverse settimane, ha lavorato con l'entourage del giocatore per trovare un accordo per una risoluzione consensuale e ieri 26 luglio l'accordo è stato ufficializzato. La Juventus, con un tweet, ha annunciato l'addio di Aaron Ramsey senza fornire nessun tipo di dettaglio economica.

Risulta comunque possibile ipotizzare un'analisi su quella che può essere l'impatto a bilancio della risoluzione consensuale tra il gallese e la Juventus.

I bianconeri tra ammortamento e buonuscita avrebbero perso circa 4,767 milioni, comunque risparmiando un bel po' di soldi rispetto a quelli che avrebbero speso tenendolo in rosa.

Divorzio tra la Juventus e Ramsey

Dopo tre anni si è conclusa l'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus. Il gallese non ha reso per come ci si aspettava e adesso cercherà fortuna lontano da Torino. L'addio di Ramsey, però, ha avuto un impatto anche sui conti del club bianconero. Al 30 giugno 2022, l'ammortamento a bilancio di Ramsey era di circa 913 mila euro. Infatti, il gallese era arrivato a Torino a parametro zero, ma la Juventus aveva versato 3,65 milioni di oneri accessori. Dunque, dopo tre anni, i bianconeri avevano in gran parte ammortizzato la cifra versata al momento della firma.

Ma la risoluzione contrattuale tra la Juventus e Ramsey è arrivata a luglio inoltrato, per questo motivo l'ammortamento del giocatore è sceso a 837 mila euro.

A questa cifra - che chiaramente fa segnare una minusvalenza - va aggiunta la somma pagata come buonuscita. Nei giorni scorsi i vari media avevano scritto che le parti lavoravano per trovare un accordo proprio su tale importo.

La Juventus proponeva circa 2 milioni, l'agente del giocatore ne chiedeva 4. Calcio & Finanza ha ipotizzato un accordo sulla base di circa 3 milioni. In questo caso la buonuscita con gli sgravi del decreto crescita peserebbe sulle casse della Juventus per circa 3,93 milioni, ai quali va aggiunto il succitato ammortamento che poterebbe il tutto a un totale di 4,767 milioni.

Il risparmio per la Juventus

La Juventus, nelle ultime settimane, ha deciso di lavorare intensamente per risolvere la questione legata ad Aaron Ramsey. Il gallese aveva ancora un anno di contratto e i bianconeri avrebbero dovuto garantirgli un ingaggio da circa 7 milioni netti. In totale la Juve avrebbe speso circa 9,17 milioni.

I bianconeri, però, hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale, costata appunto circa 4,767 milioni, e dunque ci sarà un cospicuo risparmio pari a circa 4,5 milioni di euro.