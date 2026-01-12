Juventus e Milan sono tra le società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo delle società italiane è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano ed essere tra le grandi protagonista della seconda parte di stagione. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista mentre il Diavolo vorrebbe acquistare un difensore per puntellare il pacchetto arretrato. Ecco perchè va a delinearsi la possibilità di uno scambio tra Gatti e Jashari.

Possibile scambio tra Gatti e Jashari

Le strade di mercato dei due top club italiani potrebbero incrociarsi; il Milan continua ad essere sulle tracce di Gatti che resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa.

Il difensore bianconero è molto stimato da Max Allegri ma la trattativa con la Juventus non appare facile vista la richiesta di 30-35 milioni di euro da parte della Vecchia Signora che vorrebbe cedere il numero quattro solo a titolo definitivo. Stando ad alcuni rumors, ci sarebbe l'idea di uno scambio con Ardon Jashari che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in rossonero. Il classe 2003 chiuso da Modric e Rabiot ha collezionato solo tre presenze stagionali ed il suo futuro potrebbe essere in bilico. Al momento non si può parlare di una trattativa avviata tra i due club che dovrebbero concordare anche sulle valutazioni dei due calciatori, ma di un'idea che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni.

Gatti risulterebbe un ottimo acquisto per il Milan e andrebbe a dare fisicità al reparto difensivo. Il centrale italiano conosce bene i dettami di Allegri e ricoprirebbe tutti i ruoli della difesa a tre impostata dal tecnico livornese. Anche Jashari potrebbe ricoprire un ruolo importante nella Juventus targata Spalletti vista la sua visione di gioco e duttilità nello svolgere sia il ruolo di centrocampista che di trequartista.

Anche la Lazio monitora Daniel Maldini

Oltre alla mediana, la Juventus vorrebbe rinforzare anche la trequarti. Chiesa non è il solo profilo seguito dalla dirigenza, che sta sondando diverse alternative. Tra queste ci sarebbe anche quella che porta a Daniel Maldini che potrebbe lasciare l'Atalanta.

Il classe 2004 non è riuscito ad imporsi all'Atalanta e nonostante la convocazione in Coppa D'Africa di Lookman ha collezionato solo 9 presenze tra tutte le competizioni. Il club bergamasco prenderebbe in considerazione una cessione già a gennaio, anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus sta monitorando la situazione ma deve fare i conti con il forte interesse della Lazio e del tecnico Maurizio Sarri che avrebbe opzionato il figlio d'arte come elemento ideale per rinforzare l'attacco biancoceleste. Con le cessioni di Castellanos e Guendouzi, i biancocelesti non avrebbero difficoltà ad accontentare le richieste economiche della Dea.