Ritornare a competere ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa, è questa l'intenzione della Juventus che sta già pianificando le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. Il centrocampo potrebbe subire una rivoluzione con la Vecchia Signora che sta monitorando la situazione di Fabian Ruiz che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a giugno.

Non solo Tonali, si valuta Fabian Ruiz per il centrocampo

Il 29enne spagnolo è stato uno degli artefici della vittoria in Champions da parte del club francese e, nonostante un ruolo fondamentale per Luis Enrique, la sua permanenza sotto la Tour Eiffel non è così scontata.

Infatti, il classe 96 ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 ed al momento non ci sarebbero passi in avanti per il rinnovo. La Juve è alla finestra ed in estate potrebbe aprofittare della situazione per intavolare una trattativa concreta con il club parigino che valuterebbe offerte attorno ai 45-50 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 75-80 richiesti dal Newcastle per Sandro Tonali, altro grande obiettivo di mercato per la mediana. I bianconeri potrebbero ricavare la cifra dalla cessione di Manuel Locatelli che resta nel mirino del Marsiglia ed avere la liquidità necessaria per convincere il Psg e battere la concorrenza di altri club europei come il Galatasaray. Al momento non si può parlare di una trattativa già avviata tra i due club, ma di un forte interesse da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Fabian risulterebbe un colpo di grande spessore internazionale per la Juventus che regalerebbe una pedina fondamentale per il centrocampo di Spalletti che conosce lo spagnolo vista la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Qualità, visione di gioco e duttilità nel ricoprire tutti i ruoli della mediana e della trequarti. Un giocatore che cambierebbe il volto della Juventus.

Possibile sfida all'Inter per Kayode a giugno

Oltre ad un centrocampista, la Juventus lavora anche sulle corsie laterali vista la possibile cessione di Joao Mario ed il mancato accordo per il rinnovo con McKennie. Per questo, la dirigenza sta valutando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Micheal Kayode che tanto bene sta facendo in Premier con la maglia del Brentford.

21 presenze stagionali per il classe 2004 diventato un punto di riferimento per le "Cherries" che vorrebbero trattenerlo anche nella prossima stagione. La Juve sta sondando il terreno ma la valutazione di 40-45 milioni di euro è un ostacolo importante da superare per intavolare una trattativa concreta. Oltre alla richiesta economica, il club bianconero deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter a caccia dell'erede di Dumfries.