Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il bomber serbo non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale che scade nel giugno 2026 ed il suo futuro sembrerebbe lontano da Torino. La dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e sonda eventuali alternative come Jean-Philippe Mateta, attaccante francese in forza al Crystal Palace.

Si valuta Mateta per il dopo Vlahovic

Il classe 97 ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti del campionato inglese, non solo in termini realizzativi con le 46 reti siglate col Palace in 149 partite ma anche in termini di personalità e leadership all'intero dello spogliatoio.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus è molto vigile sulla situazione del rinnovo contrattuale del francese che scade nel giugno 2027 ed in caso di mancato accordo con le "Eagles", potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta per l'estate. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 40-45 milioni ma senza rinnovo, per una cifra inferiore, attorno ai 30, l'affare potrebbe chiudersi. Molto dipenderà dalla posizione in classifica dei bianconeri e soprattutto dalla liquidità sul fronte mercato con la Vecchia Signora che potrebbe esser costretta a cedere alcuni calciatori come Openda e Locatelli per finanziare il mercato in entrata.

Mateta rappresenterebbe un grande colpo per l'attacco bianconero e le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il sistema di gioco di mister Spalletti.

Velocità, attacco della profondità, buona tecnica ed ottima capacità realizzativa. Tutte qualità che farebbero dell'attaccante francese un elemento importante per la nuova Juventus.

Lo United non molla Yildiz, possibile offerta in estate

Kenan Yildiz resta uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Il numero dieci ha preso in mano le redini ed è diventato il faro della manovra offensiva offerta dalla formazione di Luciano Spalletti. Le pretendenti non mollano la presa a cominciare dal Manchester United che in estate si appresta all'ennesima rivoluzione sul mercato.

Stando ad alcuni rumors provenienti dall'Inghilterra, i Red Devils potrebbero dire addio al totem e capitano Bruno Fernandes che potrebbe sbarcare in Arabia.

Per sostituire il trequartista portoghese, il club di Manchester avrebbe opzionato proprio il classe 2005 bianconero e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni. La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz ma tutto ruota attorno al possibile rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora pronta ad una proposta da 6 milioni fino al 2030.