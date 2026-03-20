Jonathan David può lasciare la Juventus in estate. L'attaccante canadese non è mai riuscito ad imporsi con la maglia bianconera e la sua permanenza a fine stagioni è tutt'altro che scontata. Infatti, il bomber canadese potrebbe esser utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Randal Kolo Muani che resta uno dei primi obiettivi per puntellare il reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato.

Possibile scambio David-Kolo Muani

L'attaccante del Paris Saint Germain in prestito al Tottenham ha riscontrato gli stessi problemi di ambientamento e continuità di David e per questo gli Spurs non sarebbero disposti a riscattare il cartellino del classe 98 che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus è alla finestra ed in caso di mancato accordo tra Tottenham e Psg potrebbero ritornare alla carica per il 27enne francese che tanto bene ha fatto nei sei mesi juventini. La Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro più il cartellino del canadese come parziale contropartita tecnica così da arrivare alla cifra richiesta dai parigini. Al momento non si può parlare di una trattativa ma di un forte interesse da parte della Juve ma soprattutto di Luciano Spalletti che vede in Kolo Muani l'attaccante ideale per colmare il gap con le altre big d'Italia.

Oltre alla situazione David, il club bianconero deve valutare anche la posizione di Lois Openda che come il canadese potrebbe lasciare Torino in estate.

Sull'ex Lipsia ci sarebbe l'interesse del Lens ma soprattutto del Fenerbahce che già a gennaio aveva provato ad imbastire una trattativa ma senza successo.

In difesa si valuta la candidatura di Lucumì

Modifiche importanti in casa Juventus potrebbero riguardare anche il pacchetto arretrato con Federico Gatti e Llyod Kelly che non sembrerebbero intoccabile per Luciano Spalletti. La dirigenza sta valutando diversi profili e tra questi spunta anche la candidatura di Jhon Lucumì che potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione.

Forte fisicamente, ottimo nell'impostazione e duttile nel ricoprire diversi ruoli della retroguardia; il centrale colombiano è ormai una certezza nel Bologna targato Vincenzo Italiano e le sue prestazioni hanno attirato diversi club europei tra cui la stessa Juventus.

La trattativa per il classe 98 non sarà facile vista la richiesta di 28-30 milioni da parte del club rossoblù ma visto l'interesse di diverse società inglesi come Bournemouth e Sunderland.

Altro nome che resta sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi che dovrebbe liberarsi a parametro zero proprio dal Bournemouth. Sul centrale argentino resta vivo l'interesse del Barcellona.