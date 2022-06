Saranno giorni molto interessanti quelli che riguarderanno il Calciomercato estivo. La Juventus, nelle ultime settimane, è stata una delle società più attive, non a caso ha praticamente definito gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, che potrebbero arrivare a Torino già nei primi giorni di luglio. Due giocatori che porteranno esperienza e qualità ma il mercato della Juventus continuerà con almeno 5 o 6 rinforzi in tutti i settori. Un mercato che potrebbe essere agevolato anche dalle cessioni. Oltre ai vari Arthur Melo, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Pellegrini e Kean potrebbe partire anche Matthijs de Ligt.

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il difensore possa lasciare Torino per una nuova esperienza professionale, avendo deciso di non accettare l'offerta di prolungamento di contratto. C'è il rischio per la Juve che il suo prezzo di mercato si svaluti nel 2023, per questo potrebbe partire a luglio. A tal riguardo, la società più interessata al giocatore, in questo momento, sembra essere il Chelsea che, qualche giorno fa, ha presentato un'offerta di circa 40 milioni di euro più il cartellino di Werner. La Juventus, però, valuta il suo difensore circa 100 milioni di euro. La società inglese, secondo il giornalista sportivo Luca Momblano, ha incrementato l'offerta a 58 milioni di euro più Werner.

La società bianconera però vorrebbe solo soldi dal cartellino del giocatore.

Possibile offerta da 58 milioni di euro più il cartellino di Werner per de Ligt

'Possibile offerta del Chelsea da 58 milioni di euro più il cartellino di Werner per de Ligt, la società inglese potrebbe aver incrementato l'offerta, il giocatore in questo momento è in una posizione neutra, non c'è la volontà di discutere attualmente un eventuale prolungamento di contratto con la Juventus'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in merito ad una possibile offerta del Chelsea per de Ligt. La società inglese vorrebbe inserire una contropartita tecnica come Werner ma, secondo le ultime notizie di mercato, in questo momento, la Juventus vuole solo soldi.

Valuta il suo difensore almeno 100 milioni di euro, anzi avrebbe chiesto al Chelsea il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Il difensore potrebbe essere una delle cessioni più importanti per la Juventus durante il calciomercato estivo che potrebbe garantire una somma notevole da utilizzare per il mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus, in caso di partenza di de Ligt, potrebbe acquistare almeno due difensori centrali. Il preferito sembra essere Kalidou Koulibaly, con la società bianconera che potrebbe offrire una somma in soldi ed una contropartita tecnica gradita al Napoli. Piace anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, valutato circa 20 milioni di euro.