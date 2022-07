I dirigenti nerazzurri hanno deciso di accelerare le operazioni per Gleison Bremer del Torino. Marotta aveva da tempo trovato un accordo col difensore e ieri c’è stato il primo incontro coi granata per definire la base di partenza della trattativa. Gli uomini di mercato di Cairo chiedono 40 milioni per lasciarlo andare e gradirebbero anche Cesare Casadei in contropartita. Per dare l’assalto al brasiliano, l’Inter attende di reperire i fondi dal mercato in uscita, ma il PSG non ha ancora rilanciato l’offerta per Skriniar.

Incontro Ausilio-Vagnati: chiesti 40 milioni per il brasiliano

Ieri sera alle 20, si è svolta una cena di lavoro tra Ausilio e Vagnati per discutere la possibile cessione di Gleison Bremer (25 anni), protagonista di una grande stagione che gli è valsa il titolo di miglior difensore della Serie A. Il brasiliano ha una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi dai granata per 15 milioni a partire dal gennaio 2023, ma la volontà dei nerazzurri resta quella di averlo in rosa prima dell’inizio del campionato. I tempi sono stretti e la concorrenza non manca, su di lui ci sarebbe infatti l’interesse del Milan, di alcune squadre inglesi e del Bayern Monaco, che sta sondando anche De Ligt della Juventus.

Dall’incontro tra i due dirigenti, al quale ha presenziato anche il procuratore del brasiliano, Paolo Busardò, è emersa la prima richiesta formale dei granata, che vorrebbero 40 milioni per chiudere l’operazione con l’Inter. Resta da capire se questa cifra sarà una base su cui trattare o se la volontà di Cairo e Vagnati sia di scatenare un’asta per Bremer, per il quale, appunto, non mancano le pretendenti.

I granata avrebbero fatto anche il nome di un giovane della primavera dell’Inter, Cesare Casadei (19 anni), che gradirebbero includere nel possibile affare come contropartita.

Cesare Casadei possibile contropartita. Ausilio chiede il diritto di recompra

Il giovane ravennate ha disputato un’ottima stagione con la primavera dell'Inter, vincitrice dell’ultimo campionato di categoria, giocando complessivamente 39 gare e segnando 16 reti.

Cesare è un centrocampista dotato fisicamente (186 cm), che ha nelle sue corde una spiccata predisposizione alle sortite offensive, ma per fare il salto di qualità avrebbe bisogno di giocare con continuità nella massima categoria. Ausilio avrebbe quindi avallato la richiesta per il trasferimento a Torino del ragazzo, tuttavia, preferirebbe riservarsi il diritto di recompra qualora Casadei dovesse confermare quanto di buono fatto sino ad ora.

Per l’assalto a Bremer serve la cessione di Skriniar, anche De Vrij e Dumfries sacrificabili

Come noto, i meneghini attendono dal PSG un’offerta intorno ai 70 milioni per Skriniar, ma da Parigi non sono ancora pervenuti segnali in tal senso. Anche il Chelsea, che starebbe trattando il bianconero De Ligt, avrebbe fatto un sondaggio per lui.

I Blues, hanno infatti bisogno di un centrale di livello per sostituire Rudiger, aggregatosi a parametro zero al Real Madrid.

Ausilio e Vagnati si sono dati appuntamento per la prossima settimana, ma qualora né il PSG né il Chelsea venissero allo scoperto per il centrale slovacco, non è da escludersi che sul mercato possano finire altri giocatori, come De Vrij e Dumfries, che avrebbero diversi estimatori sia in Premier che in Bundesliga. Per il momento l’Inter, forte di un accordo pressoché totale col giocatore, prende tempo coi granata per Bremer, ma il Calciomercato dei difensori potrebbe accelerare repentinamente. Sono infatti molti i top club in cerca di rinforzi per il reparto arretrato.