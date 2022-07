In occasione dell’intervista che ha inaugurato il raduno estivo dell’Inter, mister Simone Inzaghi ha discusso assieme ai giornalisti sui temi del Calciomercato e non sono mancati i ringraziamenti a Marotta e Ausilio per l'operato svolto sino ad ora.

Tanti gli argomenti affrontati, tra cui il “nodo portieri”. Secondo il mister, Handanovic sarà riconfermato titolare, mentre Onana si giocherà le sue carte gradualmente. Per lo sloveno, fresco di rinnovo per un altra stagione, si tratta di un grande attestato di stima dopo la lunga carriera all’Inter, ma il camerunense è comunque pronto per riceverne il testimone.

Inzaghi: 'Handanovic è ancora il nostro numero uno'

“Partirà titolare Handanovic per meriti acquisiti e per la grande stagione. Handanovic è ancora il nostro numero uno perché ha dimostrato di meritarselo”, sono queste le parole di Simone Inzaghi in merito al presunto dualismo tra lo sloveno e Onana, arrivato a parametro zero dall’Ajax [VIDEO] lo scorso primo luglio. Samir (37 anni) è a Milano dal 2012, dieci anni in cui ha partecipato alla rinascita dell’Inter dopo stagioni di piazzamenti non esaltanti. È stato titolare con Spalletti, con cui l’Inter è tornata in Champions League, poi con Conte nelle due stagioni che valsero prima la finale di Europa League e poi la vittoria dello scudetto, infine con Inzaghi, che continua a vedere nel capitano il baluardo della porta.

In nerazzurro, Handanovic ha disputato 438 partite mantenendo la porta inviolata 161 volte. In questa stagione le apparizioni complessive sono state 50, i gol subiti 40 e le porte inviolate 21, per un totale di 4.560’ in campo. Numeri che parlano di un portiere che per il momento resta tra i più affidabili della Serie A, malgrado qualche scivolone, che il capitano ha sempre affrontato preferendo alle parole il silenzio e il lavoro sul campo.

L’imminente stagione lo vedrà partire ancora titolare tra i pali, ma dietro di lui c’è il nuovo che avanza, un portiere che è stato preso per essere protagonista negli anni a venire. André Onana (26 anni) inizierà il prossimo campionato con la consapevolezza di dover sfruttare al meglio tutte le occasioni che gli verranno concesse.

Su di lui, Inzaghi ha speso parole importanti: “È il futuro dell’Inter e avrà l’occasione di mettersi in mostra sin da questa stagione, perché crediamo in lui e farà vedere quanto vale”.

Il profilo tecnico di André Onana

Tra Handanovic e Onana ci sono enormi differenze, due scuole e due modi diametralmente opposti d’interpretare il ruolo di portiere. Più statico e pragmatico il primo, più dinamico ed eccentrico il secondo. Onana è infatti un portiere dalle doti tecniche che lo avvicinano al ruolo di portiere-libero, quella stirpe di estremi difensori che non disdegnano di uscire dalla propria aria per anticipare gli avversari e far ripartire la squadra palla al piede. Doti che André ha affinato agli ordini di Ten Hag, che lo ha plasmato sino a renderlo una sorta di “primo regista” dell’Ajax, in grado di aiutare i difensori facendo salire la linea di pressione e impostando l’azione grazie a un buon controllo palla e una elevata precisione nel passaggio.

Altra caratteristica, di gran lunga la più importante per un portiere, è la reattività tra i pali. 190 cm di statura supportati da una condizione atletica ottimale, lo rendono molto abile nei salvataggi estremi e nei tuffi. L’esplosività è infatti l’aspetto che più colpisce nell’osservare le performance del camerunense. Infine, ma non per importanza, Onana possiede un rilancio preciso e a lunga gittata, che in carriera gli è valso anche diversi assist per i compagni più avanzati. Si tratta di una caratteristica che probabilmente Inzaghi saprà mettere a frutto, specialmente per innescare Lukaku (con cui Onana ha un ottimo rapporto) che è solito comportarsi da fulcro del gioco, attendendo le palle lunghe dalle retrovie.

Mister Inzaghi, che a differenza di Conte preferisce la ripartenza palla bassa dalla difesa (costata qualche errore di troppo nell'ultima stagione), probabilmente cambierà qualcosa a livello tattico per mettere a frutto queste caratteristiche tecniche.