Nella giornata di ieri, 6 luglio, la Juventus avrebbe avuto diversi incontri di mercato. Federico Cherubini avrebbe visto sia il procuratore di Kalidou Koulibaly che il manager di Nicolò Zaniolo. I bianconeri sembrano intenzionati a fare sul serio per avere questi due giocatori. In particolare la Juventus vorrebbe arrivare al difensore, visto che Matthijs De Ligt potrebbe lasciare Torino. I bianconeri, per Koulibaly, vorrebbero fare un'offerta da circa 30 milioni. Mentre al giocatore il club di Agnelli offrirebbe 6,5 milioni annui. Ma il Napoli non sembra intenzionato a lasciar partire il suo difensore.

Infatti, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti vorrebbero convincere KK a restare a Napoli per diversi anni.

La Juventus si muove sul mercato

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e di dare una forte accelerata al suo mercato. Infatti, Federico Cherubini avrebbe avuto diversi contatti con i manager dei giocatori che piacciono maggiormente a Massimiliano Allegri. Le priorità al momento sarebbero Nicolò Zaniolo e Kalidou Koulibaly. Per il primo, la strategia sarebbe chiara, e presenterà un'offerta alla Roma che possa essere strutturata o con un pagamento cash o con un prestito con obbligo di riscatto. Infatti, la tipologia di proposta della Juventus dovrebbe dipendere dalla cessione o meno di Matthijs De Ligt.

Se l'olandese partirà, i bianconeri avranno a disposizione soldi cash da investire, altrimenti formuleranno la proposta per Nicolò Zaniolo sullo stile delle operazioni fatte negli ultimi anni per Federico Chiesa e Manuel Locatelli.

Intanto si lavora al JTC

Mentre Federico Cherubini è al lavoro per rinforzare la rosa, la Juventus pensa anche al campo.

Infatti, al JTC è in programma il pre-raduno e in questi giorni arriveranno tutti i big bianconeri. Il primo a sbarcare a Torino sarà Angel Di Maria. L'argentino, questa sera 7 luglio, sbarcherà all'aeroporto di Torino Caselle. Domani, 8 luglio, El Fideo farà le visite mediche e da domenica 10 luglio sarà in ritiro con i compagni.

La stessa tabella di marcia di Angel Di Maria la seguirà Dusan Vlahovic. Il serbo è atteso a Torino oggi 7 luglio e domani 8 luglio sosterrà le classiche visite mediche di rito. Vlahovic in questi giorni è rimasto a Belgrado per rimettersi del tutto dalla pubalgia che lo ha afflitto nel finale di campionato. Ma quelli di DV9 e Angel Di Maria non saranno i soli arrivi poiché domani, 8 luglio, a Caselle è atteso anche Paul Pogba. Il francese, poi, sabato 9 luglio farà le visite mediche e da domenica 10 luglio sarà in ritiro. Dunque, la Juventus inizia a fare sul serio e Massimiliano Allegri aspetta l'arrivo di altri campioni, visto che il mercato bianconero sembra tutt'altro che finito.