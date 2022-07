Alexis Sanchez sta diventando una complicata "gatta da pelare" per l'Inter. A differenza di quanto accaduto con Arturo Vidal (buonuscita da 3,5 milioni di euro e nuova avventura al Flamengo) il club nerazzurro starebbe faticando a trovare una soluzione per risolvere in anticipo il contratto con l'attaccante cileno, in scadenza nel giugno del 2023.

Finora, da quando è cominciato il ritiro estivo pre-campionato, Sanchez è stato una sorta di separato in casa. L'allenatore Simone Inzaghi non lo ha mai convocato per le amichevoli, dimostrandogli chiaramente che non lo ritiene più parte integrante della rosa che ha in mente per la stagione 2022/2023.

Nonostante ciò, il 33enne sudamericano starebbe continuando a puntare i piedi.

L'ex Manchester United e Barcellona avrebbe rifiutato diverse destinazioni. In questi ultimi giorni si era parlato di un interesse del Marsiglia di Tudor, ma la stampa francese di recente ha smentito quest'indiscrezione di mercato, compreso il presunto (ennesimo) "no" del calciatore. L'Inter starebbe provando a trovare un'intesa con l'entourage dell'attaccante cileno per concludere il contratto prima della sua naturale scadenza, riconoscendo al giocatore una buonuscita.

I dirigenti della Beneamata avrebbero proposto 4-5 milioni di euro. In realtà, sembra che Sanchez abbia chiesto circa 8 milioni per salutare la squadra milanese in questa sessione estiva del Calciomercato.

Questa distanza tra le parti sarebbe la causa principale della situazione di stallo attuale che starebbe impedendo all'Inter di muoversi sul mercato per puntare eventualmente su altri obiettivi per l'attacco.

Inter: Mertens dopo il Napoli vorrebbe una squadra non italiana

L'Inter e Dries Mertens, un corteggiamento che sembra destinato a non avere buon fine.

Due anni fa, quando l'attaccante belga stava negoziando un nuovo contratto con il Napoli, si era parlato di un presunto interesse dei nerazzurri che poi venne a cadere nel momento in cui il folletto belga riuscì a trovare una nuova intesa con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

In questi giorni la situazione si starebbe ripetendo, ma con una (notevole) differenza.

Questa volta Mertens e il Napoli si sono detti realmente addio, con l'attaccante di Lovanio che si è liberato a parametro zero. Sembra che l'Inter abbia nuovamente pensato a lui per avere in organico un'alternativa di esperienza e comprovata qualità che avrebbe un ingaggio contenuto, o almeno rientrante nei parametri del club di Viale della Liberazione (l'affondo sarebbe comunque partito in caso di rescissione contrattuale con Sanchez). E pare che il centravanti fiammingo sia anche seguito dalla Lazio del suo ex allenatore (ai tempi del Napoli) Maurizio Sarri.

Tuttavia, anche questa volta il sodalizio Inter-Mertens dovrebbe naufragare. Sembra, infatti, che dopo aver lasciato l'amato ambiente napoletano, il calciatore preferisca chiudere con l'Italia per optare su una squadra di un campionato estero. A meno di improvvisi ripensamenti da parte dell'ex numero 14 azzurro.