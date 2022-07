Dopo aver perso Bremer, che ha scelto i bianconeri per il proseguo della sua carriera, Marotta sarebbe ancora in cerca di un centrale per completare la rosa. Nell’ultima amichevole contro il Lens (terminata 1-0 in favore dei francesi), Inzaghi ha riproposto Matteo Darmian nell’insolito ruolo di “braccetto” sul centrodestra. Skriniar, il cui destino sembra avvolto da un alone di mistero, non è stato ancora convocato per le gare prestagionali e alla sua assenza si aggiunge quella di un sostituto per Ranocchia, andato al Monza a parametro zero. Resta quindi urgente operare sul mercato per dare all’allenatore alternative di qualità nel reparto arretrato.

Oltre a Milenkovic, che sarebbe il profilo ideale per giocare sul centrodestra, si starebbe valutando anche Demiral, che per caratteristiche fisiche e tecniche è più adatto nel ruolo di centrale della difesa a tre.

Milenkovic della Fiorentina sarebbe conteso da Inter e Juventus

Dopo Bremer si preannuncia un nuovo duello di calciomercato tra nerazzurri e bianconeri, stavolta per Nikola Milenkovic, centrale serbo in forza alla Fiorentina. Stando alle indiscrezioni, per il classe ’97, che andrà in scadenza di contratto l’anno prossimo, potrebbe esserci un rinnovo, ma non prima del 6 agosto (data in cui terminerà la tournée estiva dei viola). La Fiorentina acconsentirebbe a trattare la sua uscita non oltre quella data, più in là della quale starebbe pensando di proporre al ragazzo un triennale con cifre al rialzo.

Al momento, né l’Inter, né la Juventus avrebbero fatto passi concreti per accaparrarsi il cartellino del centrale, valutato intorno ai 15 milioni.

Il mercato dell’Inter è fortemente condizionato dalle eventuali uscite, una su tutte quella di Skriniar, che al momento avrebbe le stesse possibilità di firmare un rinnovo come di andare al PSG.

Fino a quando non ci saranno introiti dalle cessioni, Marotta e Ausilio dovranno lavorare entro strettissimi margini, proponendo prestiti o puntando sugli svincolati. Dato il contratto in scadenza, per Milenkovic la Fiorentina chiede 15 milioni subito. La Juventus, che ha monetizzato con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, sarebbe data in vantaggio per il nazionale serbo, mentre l’Inter dovrebbe attendere almeno l’uscita di Pinamonti prima di avanzare qualsiasi tipo di proposta al club di Commisso.

L’uscita di Pinamonti potrebbe favorire l’arrivo di un centrale. Demiral alternativa a Milenkovic

Col futuro di Skriniar ancora tutto da scrivere, le speranze di mercato dell’Inter restano appese alla sempre più probabile uscita di Pinamonti. Il Sassuolo ha infatti ha infatti ceduto Scamacca al West Ham per la cifra di 36 milioni più 6 di bonus e potrebbe puntare sul classe ’99 per sostituirlo. L’Inter valuta il giocatore intorno ai 20 milioni, cifra che potrebbe essere reinvestita per uno tra Milenkovic e Demiral.

Dopo il prestito dalla Juventus, Il turco è stato di recente riscattato dalla Dea per la somma di 20 milioni, ma non sarebbe centrale nei piani di Gasperini, che avrebbe dato il suo benestare a una eventuale cessione.

Per il suo cartellino, i bergamaschi punterebbero a ottenere la stessa cifra investita per il riscatto. Se la Juventus dovesse accelerare su Milenkovic, Demiral rappresenterebbe la prima alternativa per i nerazzurri, che introdurrebbero in rosa un elemento dal profilo internazionale e in grado di giocare al centro nella difesa a 3.

Anche l'Atalanta aveva manifestato un certo interesse per Pinamonti e il ragazzo gradirebbe Bergamo come meta per la prossima stagione. Tiene quindi banco l'Ipotesi di uno scambio alla pari tra i due club lombardi, con l'attaccante che raggiungerebbe Gasperini e il centrale che finirebbe alla corte d'Inzaghi.