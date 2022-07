Uno dei giocatori simbolo dell'Inter in questi ultimi anni è stato Nicolò Barella. Il centrocampista è arrivato dal Cagliari nell'estate del 2019 in un investimento complessivo da oltre 40 milioni di euro e con il passare degli anni è diventato un leader, tanto che in molti lo indicano come prossimo capitano una volta che lascerà Samir Handanovic. Sul campo il suo valore è indiscutibile e proprio per questo motivo è stato spesso al centro di rumors di mercato. L'ultimo club che avrebbe messo gli occhi su di lui è il Manchester United, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo.

Anche la Roma si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi da regalare a José Mourinho. Una delle priorità è individuare un partner d'attacco di livello per Abraham. In questo senso i capitolini avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, che non è considerato incedibile dall'Atalanta.

Manchester United su Barella

Il Manchester United sta cercando di attuare una "rivoluzione" in vista della prossima stagione dopo aver mancato la qualificazione in Champions League. I Red Devils si sono affidati a Ten Hag come guida tecnica, e il futuro di Cristiano Ronaldo è avvolto nel mistero. Il club inglese cerca un rinforzo di alto livello in mezzo al campo dopo aver perso Matic e Pogba, andati in scadenza di contratto.

Si è parlato a lungo di De Jong del Barcellona, ma un altro nome che piace molto è quello di Nicolò Barella. Il centrocampista ha rinnovato da qualche mese il proprio contratto con l'Inter fino a giugno 2026, ma lo United è pronto a fare un tentativo. D'altronde il giocatore, dopo aver vinto scudetto e Europeo, è stato protagonista di un'altra grande annata, culminata con le vittorie di coppa Italia e Supercoppa italiana, oltre ad aver realizzato il record di assist in campionato, ben 12, a fronte di tre reti.

L'idea del Manchester United sarebbe quella di mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per cercare di far tentennare le certezze dell'Inter. Difficile, però, pensare che la società nerazzurra possa accettare, visto che per far tentennare il club meneghino sarà necessaria una cifra vicina ai 90 milioni di euro almeno.

Roma su Muriel

La Roma cerca un rinforzo in attacco da affiancare a Tammy Abraham. Il nome giusto potrebbe essere quello di Luis Muriel, che l'Atalanta non considera più incedibile, anche per la volontà del colombiano di provare una nuova esperienza dal punto di vista professionale. I capitolini sarebbero pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro più un pupillo di Gasperini, El Shaarawy, che l'allenatore conosce molto bene avendolo allenato ai tempi del Genoa. Ci sarebbero stati i primi contatti e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.