Il mercato estivo sta entrando nel vivo, e le varie squadre si stanno preparando in vista della prossima stagione. Grandi manovre in casa Juventus, con la dirigenza che sta cercando di regalare una rosa competitiva a Massimiliano Allegri. In uscita potrebbero esserci Rugani , Alex Sandro, Pellegrini, Rabiot, Arthur, McKennie e Kean.

Zaniolo resta sempre un obiettivo della Juventus

In vista dell' inizio del campionato, le società si stanno muovendo sul mercato per rinforzare le proprie rose. Assieme all' Inter, chi sta facendo movimenti in entrata e in uscita è senza ombra di dubbio la Juventus.

Dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, i bianconeri cercano altri rinforzi per tornare a vincere fin da subito, almeno in Italia. Il primo obiettivo della lista di Cherubini dovrebbe essere quello di Zaniolo. Il giocatore non sembrerebbe intenzionato a prolungare il contratto con la Roma. Nonostante abbia giocato e segnato nell' ultima partita, il suo destino pare essere lontano dalla capitale. La prima offerta bianconera, avanzata nei giorni scorsi, sarebbe stata di 15 milioni subito più 45 in seguito, in modo da poter raggiungere la cifra chiesta dal club giallorosso. Per rinforzare la rosa, Zaniolo sarebbe l'ultimo colpo importante, in modo da fare il definitivo salto di qualità.

Per la difesa, dipenderà dalla cessione o meno di De Ligt

Oltre alla difesa, il reparto che necessita di maggiori innesti sarà sicuramente l'attacco. Come prima punta, attualmente, nella rosa bianconera è rimasto il solo Vlahovic, per questo motivo occorre cercare un giocatore che possa prendere il suo posto durante la stagione.

Si seguono diverse piste, ma il nome in pole position dovrebbe essere quello di Arnautovic, che piace molto ad Allegri, anche se nelle ultime ore non è da escludere un possibile ritorno alla carica per Alvaro Morata. Lo spagnolo vorrebbe tornare a Torino per la terza volta.

Tutto dipenderà dalla cessione di De Ligt. In caso di una sua eventuale partenza, infatti, la Juventus avrebbe più opportunità economiche di chiudere alcune trattative.

Per iniziare a trattare, la Juventus vorrebbe una cifra che si avvicini alla clausola rescissoria, ovvero dei 120 milioni.

In uscita, ci dovrebbero essere Alex Sandro, Rugani, Arthur, Rabiot, Kean, Pellegrini e McKennie. In caso di offerte importanti per l'americano, la Juventus potrebbe prenderle in considerazione.

Aspettando rinforzi dal mercato, la Juventus si candida ad essere una delle squadre che possono lottare per vincere lo scudetto assieme all'Inter di Simone Inzaghi e al Milan di Stefano Pioli.