La nuova stagione della Juventus è alle porte e si stanno svelando le prime novità. Infatti, il club bianconero ha svelato tramite social che Federico Chiesa e Dusan Vlahovic cambieranno numero di maglia. Il bomber serbo avrà la 9 lasciata libera da Alvaro Morata. Mentre Federico Chiesa prenderà il 7 che era proprio sulle spalle di Dusan Vlahovic. Adesso i tifosi della Juventus avranno già la possibilità di comprare le nuove maglie con la numerazione aggiornata. Le casacche di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono già in vendita online sullo Store bianconero.

La Juventus si rifà il look

La Juventus ha inserito nel suo Store online le nuove numerazione per la stagione 2022/2023 dei suoi giocatori. In particolare si trovano tutte le maglie dei giocatori attualmente in rosa. Il numero vacante che fa più rumore è il 10. Adesso resta da capire chi sarà il suo nuovo proprietario. Ma tutto lascia pensare che il 10 tornerà sulle spalle di Paul Pogba. Anche perché il 6 che è il numero che il francese indossava a Manchester è attualmente di Danilo. Il brasiliano tiene molto a questo numero perché era quello che indossava Scirea. Dunque, Danilo attribuisce un grande significato a questa numerazione. Adesso non resta che attendere l'arrivo di Paul Pogba per capire se davvero indosserà il 10 oppure se troverà un accordo con il brasiliano per avere il 6.

Inoltre, i tifosi della Juventus si stanno domando quale sarà la scelta numerologica che farà Angel Di Maria. Il Fideo potrebbe prendere la 11 che però è di Juan Cuadrado. Quindi c'è grande attesa per vedere quale sarà il numero di Angel Di Maria.

Di Maria atteso a Torino nelle prossime ore

Negli ultimi giorni, la Juventus ha raggiunto un accordo con Angel Di Maria che ha dato il suo assenso per un trasferimento a Torino.

I bianconeri adesso stanno limando solo gli ultimi dettagli. Adesso si aspetta di capire quando Angel Di Maria sbarcherà a Torino. In Argentina, sono certi che El Fideo già nelle prossime ore sarà in Italia per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus. Di Maria si legherà al club bianconero per un anno con opzione per un secondo anno.

Mentre il suo ingaggio sarà di 6 milioni. La cifra è più bassa rispetto a quanto aveva chiesto il giocatore poiché sono più alti i bonus. Infatti, più obiettivi raggiungerà durante l'anno e più guadagnerà. Questo è un modo per la Juventus per essere sicura che El Fideo sia sempre concentrato sul progetto bianconero anche dopo il mondiale. Il countdown per vedere l'argentino e Pogba a Torino è partito. Il francese è atteso in Italia tra il 5 e l'8 luglio. Pogba e Di Maria già la prossima settimana dovrebbero cominciare ad allenarsi già alla Continassa.