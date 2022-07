La Juventus potrebbe acquistare almeno altri cinque giocatori durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle cessioni, ma potrebbero arrivare un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e due giocatori per il settore avanzato. A tal riguardo si valuta l'acquisto di Niccolò Zaniolo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore della Roma potrebbe trasferirsi a Torino in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro con riscatto a 37 milioni di euro. Una somma importante considerando che la Juventus lo considera come un investimento per il presente e per il futuro.

Ci sarebbe già l'intesa contrattuale fra le parti sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Si lavora però anche al vice Vlahovic, serve un giocatore che sia disposto ad accettare un ruolo d'alternativa per il settore avanzato. Si è parlato di un interesse per Alvaro Morata, che piace molto ad Allegri anche perché può giocare anche come punta di fascia come dimostrato nella seconda parte della scorsa stagione in bianconero. Rimane però una trattativa di mercato difficile considerando che lo spagnolo ha una valutazione di mercato di almeno 20 milioni euro oltre ad un ingaggio da almeno 5 milioni di euro netti a stagione. Per questo la Juventus valuta anche delle alternative.

Uno dei giocatori graditi è Andrea Belotti, che è attualmente senza società dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino a giugno.

Il giocatore Belotti potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic anche l'ex Torino Andrea Belotti. Attualmente senza società il classe 1993 arriverebbe senza prezzo di cartellino e potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per un contratto di diverse stagioni.

Si era parlato di un suo possibile trasferimento al Monza ma un'eventuale offerta della Juventus potrebbe essere considerata anche se dovesse essere una riserva di Vlahovic. Di certo nella prima parte di stagione potrebbe giocare molto, la Juventus dovrà disputare 21 match nei primi tre mesi della stagione, 15 match in campionato e 6 match in Champions League.

Si giocherà quindi ogni tre giorni e ci sarà la possibilità di giocare per gran parte della stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Il suo arrivo però potrebbe dipendere dalle cessioni. L'eventuale arrivo si concretizzerebbe soprattutto se dovessero partire Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il gallese sarebbe vicino alla rescissione consensuale con la società bianconera.