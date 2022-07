La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà per completare la sua rosa. I bianconeri hanno già preso Gleison Bremer, Paul Pogba e Angel Di Maria. Ma la dirigenza non sembra intenzionata a fermarsi anche perché ci sono alcuni reparti ancora da completare. Uno di questi è senz'altro l'attacco. Per rinforzare il reparto avanzato si stanno facendo tanti nomi ma al momento non ci sarebbe nulla di così concreto. Il profilo più chiacchierato sarebbe quello di Alvaro Morata che sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Ma stando a quanto rivelato da Luca Momblano in diretta su Juventibus non sarebbe così: "Non ho alcun riscontro sul fatto che Allegri stia spingendo compulsivamente per il ritorno di Morata".

Si cercano attaccanti

Al momento nella rosa della Juventus mancherebbero un vice Vlahovic e un esterno che possa alternarsi con Federico Chiesa. In molti accostano con forza il nome di Alvaro Morata. Infatti, lo spagnolo potrebbe ricoprire entrambi i ruoli. Luca Momblano ha parlato proprio del futuro del bomber spagnolo: "Da quello che arriva a me - ha dichiarato il giornalista ed esperto di mercato nel corso di una diretta su Juventibus - quest’equazione secondo cui il ritorno di fiamma per Alvaro Morata sia voluto a tutti i costi dall’allenatore, non mi risulta". Dunque, secondo Momblano, quello di Morata sarebbe un nome spendibile per la Juventus ma non sarebbe una priorità assoluta di Allegri come sostengono in molti: "Chiaramente non c’è resistenza da parte del mister, il nome va tenuto all’interno della colonna dei nomi plausibili".

Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la questione legata ad Alvaro Morata anche perché l'Atletico Madrid non sembra così intenzionato a fare sconti per cedere lo spagnolo.

La Juventus pensa anche alle uscite

La Juventus, in queste settimane, oltre alle entrate, dovrà concentrarsi anche sulle uscite e in modo particolare bisognerà cercare delle soluzioni per Aaron Ramsey e Arthur.

Entrambi non fanno più parte dei piani della Juventus. Per il gallese, i bianconeri starebbero trattando la risoluzione del contratto. Mentre per Arthur si starebbe cercando una nuova squadra. Nelle ultime ore, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con il Valencia per il brasiliano ma questa trattativa non sarebbe semplicissima.

Infatti, lo scoglio più grande sembra rappresentato dall'ingaggio del giocatore. Però questa sarebbe una pista da monitorare per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo oppure no. La Juventus in ogni caso farà di tutto per risolvere sia la questo Ramsey che la questione Arthur. Quello che pare certo è che entrambi non faranno parte della rosa 2022/2023.