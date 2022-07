La Juventus ripartirà con la preparazione estiva l'11 luglio. Tutta la rosa bianconera si ritroverà alla Continassa per iniziare ad allenarsi in previsione della stagione 2022-2023

Nei prossimi giorni ci sarà molto lavoro da fare per Allegri, ma anche per la società, che a breve potrebbe annunciare due ingaggi, ossia quelli di Angel Di Maria e di Paul Pogba. Oltre a loro potrebbero arrivare a breve uno (o due) difensori centrali, ma anche un centrocampista e un giocatore per il settore avanzato: a tal riguardo il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo della Roma.

La Juventus valuta anche un "vice Vlahovic", ossia un giocatore che possa sostituire il titolare bianconero ma in diversi match giocarci anche insieme. Il preferito di Massimiliano Allegri sarebbe Marko Arnanutovic, che ha un contratto con il Bologna fino a giugno 2024 e una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di un vice Vlahovic: piacerebbe Arnautovic

Da settimane il profilo di Marko Arnautovic, giocatore del Bologna in scadenza di contratto a giugno 2024, viene accostato ai bianconeri, in quanto le sue caratteristiche piacciono a mister Max Allegri. La pista che potrebbe portare il nazionale austriaco a Torino resta calda anche in questi giorni.

La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro nonostante abbia 33 anni: il suo prezzo è "giustificato" da una stagione 2021-2022 importante in cui ha segnato con la squadra emiliana 15 gol.

Arnautovic sarebbe un giocatore ideale per Allegri perché può giocare come vice Vlahovic, ma anche essere schierato come giocatore di fascia del 4-3-3 a supporto del centravanti serbo essendo bravo anche negli assist.

La Juventus starebbe valutando anche il ritorno di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cercare acquistare Alvaro Morata, magari con una modalità di pagamento "spalmata" in diverse stagioni.

Il recente prolungamento di contratto che il giocatore ha effettuato con l'Atletico Madrid fino a giugno 2024 potrebbe agevolare il suo trasferimento a Torino, con la Juventus che pagherebbe circa 25 milioni di euro fra prestito e riscatto del cartellino.

Come nel caso di Arnautovic, anche Morata è un giocatore che può giocare sia come vice Vlahovic ma eventualmente anche a suo sostegno come giocatore di fascia nel 4-3-3, come già dimostrato nella stagione appena terminata..