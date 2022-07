La Juventus per diverse stagioni è stato la protagonista indiscussa del campionato italiano. Nove scudetti consecutivi vinti dalla società bianconera, insieme ad altri importanti competizioni nazionali e due finali di Champions League raggiunte. Grandi meriti vanno agli allenatori che si sono alternati nelle ultime stagioni. Il primo ad aver costruito una Juventus vincente è stato Antonio Conte. Arrivato nella stagione 2011-2012 nella società bianconera ha vinto subito vincendo ben tre scudetti consecutivi oltre due Supercoppe italiane. L'addio nel 2014 con l'esperienze professionali nella nazionale italiana, al Chelsea ed il clamoroso ritorno in Serie A all'Inter nella stagione 2019-2020.

Proprio con la società milanese nella stagione successiva è riuscito ad interrompere l'egemonia a livello nazionale della Juventus vincendo il campionato. Attualmente è tecnico del Tottenham ed in una recente intervista ha parlato delle differenze fra la sua esperienza professionale all'Inter e quella che sta avendo adesso nel campionato inglese con il Tottenham. Ha sottolineato come in Italia la squadra da battere era solo la Juventus mentre attualmente in Inghilterra ci sono diverse società che possono vincere il campionato.

Il tecnico Conte ha parlato delle differenze fra l'esperienza professionale all'Inter e al Tottenham

"La Juventus per tante stagioni ha creato un divario con l'Inter di oltre 20 punti, ma questo è stato frutto di un processo.

Nella prima stagione, abbiamo diminuito il divario. Nella seconda stagione abbiamo vinto e da lì in poi si è aperto un ciclo vincente'’. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento alla sua esperienza professionale da allenatore dell'Inter, finita con la vittoria del campionato nella stagione 2020-2021. L'attuale tecnico del Tottenham ha aggiunto: 'In Italia c'era solo una società da battere, in Inghilterra ce ne sono tante: Liverpool, Manchester City, Chelsea, senza dimenticare il Manchester United e l'Arsenal, che si stanno rinforzando molto in questo Calciomercato estivo'.

Il Tottenham proverà a vincere in questa stagione, dopo aver ottenuto la qualificazione alla Champions League nelle ultime giornate di campionato la scorsa stagione. Un risultato importante se consideriamo che l'Arsenal ha battagliato fino all'ultimo.

Il mercato del Tottenham

Il Tottenham ha speso più di 100 milioni di euro sul mercato in questo calciomercato estivo.

Gli acquisti principali sono stati quelli di Richarlison dall'Everton per 58 milioni di euro, seguito da Bissouma ex Brighton per 29 milioni e dall'ex Middlesbrough Spence per 14 milioni di euro. Sono arrivati anche dei giocatori a parametro zero come Ivan Perisic e Foster, oltre che Lenglet in prestito dal Barcellona.