La Juventus è attesa da un inizio di luglio impegnativo in cui potrebbe annunciare i primi due rinforzi del Calciomercato estivo ma anche lavorare alla cessione di de Ligt. Si attende solo l'ufficialità degli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi sono attesi a Torino in queste ore per le visite mediche e per firmare l'intesa contrattuale. Il francese dovrebbe iniziare subito la preparazione estiva alla Continassa, l'argentino dall'11 luglio considerando che ha giocato con la nazionale argentina ad inizio giugno. Si lavora anche alla cessione di Matthijs de Ligt, l'olandese avrebbe deciso di lasciare la Juventus ed è pronto a considerare una nuova esperienza professionale nel campionato inglese.

Si è parlato molto dell'interesse del Chelsea, che avrebbe offerto circa 80 milioni di euro per il cartellino del difensore. La Juventus sarebbe pronta a cederlo partendo da 100 milioni di euro. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto anche il Manchester City e secondo il giornalista sportivo Luca Momblano la società inglese avrebbe offerto alla Juventus soldi più il cartellino di Bernardo Silva. Offerta che non sarebbe stata gradita alla società bianconera, che invece avrebbe chiesto come contropartita tecnica un altro portoghese, ovvero Joao Cancelo, già alla Juventus nella stagione 2018-2019. Per Guardiola il portoghese è considerato incedibile.

Bernardo Silva sarebbe stato offerto per l'acquisto di de Ligt

Secondo Luca Momblano il Manchester City avrebbe offerto cash più il cartellino di Bernardo Silva per Matthijs de Ligt. Offerta che non sarebbe stata gradita dalla società bianconera, che avrebbe chiesto invece Joao Cancelo, già alla Juventus nella stagione 2018-2019.

Per Guardiola il classe 1994 è incedibile, per questo la trattativa di mercato non si sarebbe definita. Attualmente sembra il Chelsea in vantaggio per l'acquisto di Matthijs de Ligt, ma dovrà incrementare l'offerta rispetto a quella da circa 80 milioni di euro che avrebbe presentato alla Juventus. La società bianconera valuta il suo giocatore non meno di 100 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di due difensori.

Il primo nome è quello di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. Piacciono inoltre Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco, che hanno una valutazione di mercato importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire altri rinforzi importanti. Si valuta non solo l'acquisto di un centrocampista oltre a Pogba ma anche quello di un giocatore che potrebbe supportare i vari Vlahovic e Chiesa. I preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Nicolò Zaniolo della Roma, quest'ultimo valutato circa 50-60 milioni di euro.