La Juventus continua a valutare sul mercato i difensori utili a rinforzare la rosa. Non sarà facile sostituire Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt ma la società bianconera cercherà di garantirsi il meglio sul mercato evitando di non appesantire molto il bilancio societario. Bremer è il primo nome come centrale di destra, per quello di sinistra invece fra i nomi che piacciono c'è sicuramente quello di Benoit Badiashile. Da anni titolare nel Monaco, il classe 2001 rappresenterebbe il presente e il futuro della società bianconera. Proprio il francese ha disputato un match importante contro l'Inter nell'amichevole recentemente disputata, difendendo molto bene su Romelu Lukaku.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, è un classe 2001 che da della fisicità e della marcatura i suoi punti di forza. Proprio per la giovane età sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di Bremer, che potrebbe arrivare alla Juventus come centrale di destra. Il brasiliano fino a qualche giorno fa era vicino all'Inter ma le ultime notizie di mercato confermano il suo possibile trasferimento a Torino.

Il giocatore francese Badiashile potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Benoit Badiashile. Il classe 2001 è in scadenza di contratto con il Monaco a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

Il francese ha disputato un match importante nell'amichevole contro l'Inter recentemente disputata che potrebbe agevolare il suo trasferimento a Torino. Sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro, considerando la sua giovane età. Badiashile potrebbe non essere l'unico rinforzo per la difesa. Con le cessioni di Chiellini e de Ligt la Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali e come già anticipato si starebbe lavorando non solo su Badiashile ma anche su Bremer, che andrebbe a giocare come centrale di destra.

Il brasiliano ha più o meno la stessa valutazione di mercato del francese del Monaco.

Il mercato della Juventus

Si lavora anche alle cessioni, la Juventus potrebbe lasciar partire Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, tre dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera. A questi potrebbero aggiungersi anche dei giovani, su tutti Filippo Ranocchia e Niccolò Fagioli.

Per i centrocampisti classe 2001 si parla di possibile prestito in una società di Serie A. Potrebbe invece partire a titolo definitivo Niccolò Rovella, l'ex Genoa potrebbe garantire circa 20 milioni di euro dalla cessione del suo cartellino. Piace a diverse società di Serie A.