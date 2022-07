Fine settimana di trattative con possibilità di concludere alcuni accordi. Il Crotone continua a muoversi sul mercato e dopo il rinnovo di contratto di Giuseppe Cuomo sarebbe in procinto di acquistare l'esterno del Palermo, Maxime Francoise Girone. Un elemento con diverse stagioni alle spalle in Serie C, un rinforzo per la difesa della nuova squadra di Franco Lerda. In senso opposto a fare il suo arrivo in Sicilia sarà il difensore Ionut Nedelcearu. In attacco gli squali starebbero cercando due punte di categoria superiore.

Giron si avvicina al Crotone

Il Crotone della stagione 2022-2023 proverà a rifarsi le ali cercando l'acquisto di un esterno. Il nome caldo sarebbe quello del calciatore francese Maxime Francoise Girone. Il classe 1994, dopo una stagione da protagonista con i rosanero, sarebbe ad un passo dal trasferimento in Calabria. A favorire la buona riuscita dell'operazione ci sarebbe la disponibilità da parte del Palermo rinfrancato dalla possibilità di poter arrivare al centrale rossoblù, Ionut Nedelcearu. Lo stesso Palermo starebbe concludendo l'acquisto di un altro calciatore che nella stagione conclusa ha giocato a Crotone, l'esterno Marco Sala dal Sassuolo, elemento che andrà a rimpiazzare in rosa il partente Maxime Francoise Girone.

Crotone, Benali verso la Ternana

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità in merito alle cessioni. Gli squali starebbero perfezionando il passaggio di Ahmad Benali alla Ternana a titolo definitivo. Rientrato per fine prestito dal Pisa, il centrocampista Libico non sembra propenso a rimanere in Calabria. Una situazione simile a quella dell'esterno Vasile Mogos, pronto ad abbandonare il ritiro di per sposare una nuova avventura.

Potrebbe rimanere invece a Crotone il centrocampista Jacopo Petriccione, nell'ultima stagione in prestito prima al Pordenone e successivamente al Benevento.

Le altre operazioni rossoblù

Sempre in uscita il Crotone sarà chiamato a trovare una nuova squadra al centrocampista Zak Ruggiero, attualmente fuori dal ritiro di Villaggio Baffa.

Potrebbe proseguire l'esperienza in rossoblù il portiere Gianluca Saro dopo essere stato vicino per diversi giorni al trasferimento al Monopoli. In attacco conferma per Augustus Kargbo. Il calciatore della Sierra Leone, con ancora due anni di contratto, farà parte della rosa dei calabresi. Nessun riscontro su eventuali trattative per la sua cessione con Palermo e Cremonese. Per rinforzare l'attacco il Crotone starebbe valutando due profili di categoria superiore, si tratta degli attaccanti del Como, Alessandro Gabrielloni ed Ettore Gliozzi.