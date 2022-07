La Juventus negli ultimi giorni è al lavoro per definire non solo rinforzi ma anche cessioni importanti. A tal riguardo l'incontro a Torino nella giornata di lunedì 11 luglio fra Bayern Monaco e la società bianconera è servito non solo a sottolineare l'interesse dei tedeschi per de Ligt, ma anche a confermare come la Juventus voglia almeno 90 milioni di euro con bonus per il difensore. La società bianconera difficilmente accetterà offerte minori, anche perché con la partenza di de Ligt la Juventus dovrebbe acquistare almeno due difensori centrali.

Si valuta un rinforzo d'esperienza che vada a sostituire Giorgio Chiellini (che ha rescisso il contratto per trasferirsi nel campionato americano, ai Los Angeles Fc), ed un giocatore giovane. Piacciono Koulibaly del Napoli, Bremer del Torino, Benoit Badiashile del Monaco e Francesco Acerbi della Lazio.

A questi bisogna aggiungere anche Presnel Kimpembe, il difensore del Psg potrebbe lasciare la società francese considerando che quest'ultima sta lavorando all'acquisto di Milan Skriniar. Con l'eventuale arrivo del difensore dell'Inter al Paris Saint Germain Kimpembe rischierebbe di fare panchina. Per questo una sua partenza è una possibilità concreta, anche in prestito. Si valuta un possibile scambio di prestiti fra Paris Saint Germain e Juventus, con Kimpembe che si trasferirebbe a Torino e Moise Kean a Parigi, dove ha già giocato nella stagione 2019-2020.

Possibile scambio di prestiti fra Kean e Kimpembe

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Psg e la Juventus potrebbero definire uno scambio di prestiti fra Presnel Kimpembe e Moise Kean. Il difensore francese con la cessione di Matthijs de Ligt sarebbe un giocatore ideale da schierare nella difesa a quattro della Juventus, anche perché di piede sinistro.

Il nazionale francese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed una valutazione di circa 30 milioni di euro. Arriverebbe a Torino anche perché al Paris Saint Germain, con l'eventuale arrivo di Skriniar, avrebbe poche possibilità di giocare titolare. Considerando il mondiale previsto fra novembre e dicembre, Kimpembe ha bisogno di minutaggio per la convocazione.

Al Paris Saint Germain potrebbe trasferirsi Moise Kean, che ha avuto già un'esperienza professionale nella società francese. Nel 2019-2020 si trasferì in prestito dall'Everton al Psg dando un contributo importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus con la cessione di de Ligt potrebbe acquistare in prestito Presnel Kimpembe. Al francese potrebbe aggiungersi Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Sarebbe un rinforzo ideale per la società bianconera considerando che è uno dei migliori difensori del calcio europeo. Non sarà facile però trattare con il Napoli per l'acquisto del giocatore.