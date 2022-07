Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per tornare a competere per vincere in Italia e in Europa. È questo l'obiettivo principale della Juventus che, non a caso, è molto attiva sul mercato.

Dopo gli ingaggi di Pogba e Di Maria, i bianconeri starebbero lavorando sul fronte difesa e in particolare sulle corsie esterne. Si attende la firma di Andrea Cambiaso: l'ex Genoa, però, una volta diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, dovrebbe essere girato in prestito al Bologna.

Nel frattempo, il direttore sportivo Cherubini starebbe seguendo Sergio Reguilon, esterno spagnolo in forze al Tottenham.

L'ex Siviglia è ormai fuori dai piani tecnico-tattici di Antonio Conte e potrebbe lasciare la squadra inglese in questa sessione del Calciomercato.

Gli Spurs lo valutano tra i 20-25 milioni di euro. Per abbassare le pretese del club londinese, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Juan Cuadrado. Il rinnovo contrattuale del colombiano fino al 30 giugno 2023 è scattato in automatico, ma ci sarebbero dei problemi su un ulteriore prolungamento. Per questo motivo, la Juventus non considererebbe incedibile l'ex Lecce e Fiorentina.

Qualora dovesse arrivare un nuovo esterno mancino, potrebbe partire uno tra Alex Sandro e Luca Pellegrini. Il brasiliano vorrebbe restare a Torino fino alla scadenza del contratto (30 giugno 2023) mentre l'esterno italiano potrebbe andare in Premier League, dove il West Ham avrebbe offerto una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Sulla fascia destra, l'obiettivo numero uno sarebbe sempre Nahuel Molina dell'Udinese, il cui cartellino costa intorno ai 25 milioni di euro. In questo momento non sarebbe stato raggiunto l'accordo tra le parti, poiché la Juventus sarebbe ferma ad una prima offerta da 16-18 milioni. L'eventuale cessione di de Ligt potrebbe però permettere un rilancio da parte dei bianconeri.

Juve, idea Rafa Marin dal Real Madrid

Oltre alle corsie esterne, la Juventus starebbe cominciando a pensare a qualche volto nuovo tra i centrali di difesa, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di de Ligt al Bayern Monaco.

Gli obiettivi principali sarebbero i vari Gabriel (Arsenal), Bremer (Torino) e Milenkovic (Fiorentina).

Allo stesso tempo, però, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un giovane talento da far crescere all'ombra dell'esperto Bonucci. In quest'ottica, si starebbe monitorando Rafa Marin, talentuoso difensore classe 2002 del Real Madrid che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia del Real Castiglia.

Il giovane centrale spagnolo vorrebbe rinnovare il contratto con la Casa Blanca che però stenta ad arrivare. Per questo motivo, la Juventus potrebbe inserirsi e virare su Rafa Marin qualora non dovesse trovare l'accordo con il Real Madrid.