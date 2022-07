Rafforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, così da essere competitivi su tutti i fronti. È questo l'obiettivo dell'Inter che lavora sul fronte mercato per accontentare le richieste le proprio allenatore.

Nonostante il mancato arrivo di Paulo Dybala, passato alla Roma, i nerazzurri potrebbero effettuare un colpo importante per puntellare il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Dries Mertens che già in passato era stato accostato alla compagine interista dopo l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte.

Come ribadito dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis, l'attaccante belga non continuerà la sua esperienza con il Napoli, lasciando cosi la città partenopea dopo quasi dieci anni.

Idea Mertens per il reparto offensivo

Dopo il congedo da parte di Aurelio del Laurentiis, il Napoli ha ufficialmente salutato Dries Mertens con un video celebrativo dopo nove anni insieme. Il belga ha rifiutato il rinnovo del contratto e adesso cerca squadra. Sarri lo vorrebbe alla Lazio, ma Lotito è scettico. Così ecco spuntare di nuovo l'ipotesi Inter. Gli ultimi mesi della scorsa stagione, e le prime uscite stagionali, dimostrano come il reparto offensivo dell’Inter, tolti i “pesi massimi” Lautaro Martinez e Lukaku, non abbia rincalzi affidabili.

Dzeko ha ricominciato come aveva finito, con grosse difficoltà, e la storia degli infortuni di Correa non fa dormire sonni tranquilli, ecco che l’innesto di Mertens non appare come insensato: il belga porterebbe esperienza, capacità di fare la differenza dalla panchina e, soprattutto, imprevedibilità ad un attacco che, spesso, è stagnante sugli stessi concetti.

L'Inter dunque starebbe pensando a Mertens per dare qualità e freschezza al reparto offensivo di Inzaghi ma i nerazzurri prima di imbastire una possibile trattativa con Stijn Francis (agente del giocatore) devono cedere alcuni attaccanti ormai fuori dal progetto tecnico. In quest'ottica è al lavoro il direttore sportivo Giuseppe Marotta che vorrebbe piazzare pedine in esubero come Andrea Pinamonti che sarebbe nel mirino di Atalanta e Sassuolo e Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere il proprio contratto.

La possibile trattativa

Fra i nomi accostati nelle scorse ore all'Inter ci sarebbe anche Dries Mertens. Il centravanti belga, attualmente svincolato e disponibile a parametro zero, vorrebbe trovare una sistemazione in Italia e il club nerazzurro potrebbe essere la meta ideale per l'ormai ex Napoli. Mertens corrisponderebbe al profilo giusto per completare il reparto offensivo dei nerazzurri, perché è a parametro zero e perché si accontenterebbe di un ingaggio alla portata delle casse di Suning. Il classe 1987 chiede un biennale fino al 2024 da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, richieste tutto sommato sostenibili per la dirigenza meneghina.

Per il suo ingaggio starebbe spingendo molto anche Romelu Lukaku, suo amico e connazionale, che avrebbe indicato il suo nome per sostituire Alexis Sanchez, che dovrebbe accettare la buonuscita e lasciare definitivamente Milano.

Al momento non c'è nulla di concreto, ma la trattativa potrebbe iniziare e concludersi in tempi molto rapidi, considerando anche i trascorsi tra il club e il giocatore. Se l’operazione dovesse concretizzarsi sarebbe l’ennesimo colpo di Marotta che, dopo Mkhitaryan, Onana e il ritorno di Lukaku, riuscirebbe a siglare un altro colpo di mercato a prezzo di saldo.