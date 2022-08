Si avvicina l'inizio del campionato, ma le cronache sportive sono ancora ricche di indiscrezioni di Calciomercato.

Stando a quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Biasin, l'Inter non avrebbe ricevuto dal PSG nuove offerte per Skiniar. Intanto la Juventus, starebbe tornando a valutare la pista Arkadiusz Milik per il reparto offensivo.

Inter, il PSG potrebbe presentare un nuovo rilancio per Skriniar? Per Biasin non sarebbe cosi

L'Inter e il PSG avrebbero trattato per diversi giorni il profilo di Milan Skriniar, ma le differenze tra domanda e richiesta, sarebbero state tali da bloccare quasi sul nascere l'operazione.

Negli ultimi giorni però, alcune indiscrezioni volevano la compagine parigina pronta ad aumentare la propria offerta, raggiungendo magari quei 70 milioni di euro richiesti da Marotta per lasciare andare il difensore slovacco.

A questi rumors ha voluto rispondere il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, che sulle proprie pagine Twitter, ha riferito quanto segue: "Skriniar: l'offerta - vecchia ormai di un mese - è di 50 milioni (rifiutata). A oggi non risulta alcun rilancio del Psg".

Poi ha svelato la buonuscita che l'Inter ha pattuito con Sanchez per rescindere il contratto che legava la società nerazzurra al cileno, che percepirà 3.5 milioni di euro netti.

Infine, Biasin, tra il serio e il faceto, ha commentato la valutazione fatta su Pinamonti, confrontandola con quelle di Raspadori e Scamacca: "Raspadori (22anni e 6 mesi, 18 gol in A) mi piace moltissimo, Scamacca (23anni e 7 mesi, 24 gol in A) pure, ma il fatto che entrambi valgano il doppio o quasi di Pinamonti (23anni e 3 mesi, 24 gol in A) ha meno senso della pizza con l’ananas".

Calciomercato Juventus, per l'attacco si valuterebbe il profilo di Milik

La Juventus, tra gli obiettivi fissati per questa finestra di calciomercato, avrebbe quello di trovare un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Il preferito da Massimiliano Allegri resterebbe Alvaro Morata, ma l'Atletico Madrid difficilmente se ne libererà, specie soprattutto, dopo i tre gol messi a segno dall'attaccante iberico nell'amichevole giocata ieri pomeriggio proprio contro la Vecchia Signora.

Cherubini potrebbe virare la propria attenzione su il profilo di Arkadiusz Milik. Il bomber polacco piacerebbe alla compagine piemontese, ma per strapparlo al Marsiglia, servirebbero almeno 15 milioni di euro.

Secondo invece il giornalista sportivo Michele Criscitiello, la Juve dovrebbe puntare tutte le proprie fiches su Muriel: "Tanti nomi sono stati fatti finora. Troppi. Arnautovic non può essere il sostituto giusto. Anche per tipologia di carattere non è il vice che serve alla Juventus. Allegri farebbe il vero colpo con Luis Muriel."